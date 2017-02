Zoll erwischt Schmuggler mit ungewöhnlicher Ware auf A3

NÜRNBERG - Ungewöhnliche Schmuggelware haben Zöllner des Hauptzollamts Nürnberg am vergangenen Montag entdeckt. Bei der Kontrolle eines osteuropäischen Sprinters auf der A3 fanden sie unverzollte Ware im Wert von 5000 Euro.

Die Zöllner fanden in dem Sprinter unverzollte Fenster, Türen und Rolläden im Wert von 5000 Euro. © Zoll Nürnberg



Am Parkplatz Ludergraben an der A3 Regensburg-Würzburg haben Zöllner am vergangenen Montag einen Sprinter mit osteuropäischen Kennzeichen kontrolliert und dabei ungewöhnliche Schmuggelware entdeckt.

Der 53-jährige Fahrer des Sprinters konnte für geladene Fenster, Türen und Rollokästen im Wert von 5000 Euro keinen Verzollungsnachweis für die Einfuhr in die EU vorweisen, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauptzollamts Nürnberg.

Über 1300 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer musste der Fahrer demnach bezahlen, außerdem fielen 200 Euro als Sicherheit für die zu erwartende Strafe an.

Gegen den 53-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.

