Zoll stoppt Duo mit geladener Pistole bei Tennenlohe

Eine 40-Jährige und ein 35-Jähriger waren schwer bewaffnet unterwegs - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Bereits am 14. September führten Zollbeamte auf einem Parkplatz an der A3 bei Tennenlohe eine Routinekontrolle durch. Bei der Überprüfung eines Wagens aus Osteuropa wurden die Beamten fündig.

Unter anderem diese Pistole stellte der Zoll bei einer Kontrolle auf der A3 sicher. © Zoll



Am späten Donnerstagabend kontrollierten die Zöllner auf einem Parkplatz zwischen Tennenlohe und Nürnberg einen Pkw mit dem Kennzeichen eines Nicht-EU-Landes. Im Auto befanden sich eine 40-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann mit osteuropäischer Herkunft. Bei näherer Kontrolle fanden die Beamten am Gürtel des Mannes eine Magazintasche mit scharfer Munition - in der Handtasche der Frau kamen zwei Großkaliberpistolen, eine davon geladen, sowie zwei weitere Magazine mit scharfer Munition zum Vorschein.

Sowohl die Frau als auch der Mann konnten für die Waffen keine Erlaubnis vorlegen, weshalb beide vorläufig festgenommen wurden. Die Pistolen samt der Munition wurden sichergestellt, die beiden Osteuropäer werden mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren rechnen müssen.

Das Verbringen oder die Mitnahme von Waffen oder Munition nach oder durch Deutschland ist grundsätzlich erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis muss von der deutschen waffenrechtlich zuständigen Verwaltungsbehörde bereits vor dem Verbringen beziehungsweise der Mitnahme nach Deutschland ausgestellt werden. Auch für Waffen, die bereits bei der Ausreise mitgeführt wurden, sind für die Wiedereinreise die waffenrechtlich vorgeschriebenen Papiere erforderlich.

