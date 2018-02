Zu hoch: Zwei Lkw steckten am Frankenschnellweg fest

Die Unterführung auf dem Frankenschnellweg war kurzfristig gesperrt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zwei Lkw-Fahrer sorgten am frühen Freitagmorgen für Verkehrsbehinderungen auf dem Frankenschnellweg: Gleich zwei Fahrzeuge blieben in einer Unterführung stecken. In beiden Fällen musste die Fahrbahn kurzfristig gesperrt werden.

Der erste Lkw-Fahrer im Alter von 43 Jahren war gegen 4.30 Uhr auf dem Frankenschnellweg in Richtung Fürth unterwegs. In der Unterführung An den Rampen blieb er jedoch stecken, da sein Fahrzeug zu hoch war. Der Lastwagen musste wieder herausgezogen werden. Bis zum Beginn des Berufsverkehrs konnte die Polizei die Fahrbahn wieder freigeben.

Kurze Zeit später, gegen 5.45 Uhr, verschätzte sich jedoch ein 23-jähriger Lkw-Fahrer erneut an derselben Unterführung. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung blieb er mit seinem Fahrzeug stecken. Gegen 7.45 Uhr war die Straße wieder frei, dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Verletzt wurde in beiden Fällen niemand, an den Lastwagen entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Laut dem Polizeibericht wurde die Unterführung ersten Erkenntnissen nach nicht beschädigt.

Die Lkw-Fahrer erwarten Geldbußen in Höhe von 500 Euro und jeweils 2 Monate Fahrverbot.

