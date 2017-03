Zu wenige Ärzte: Tuberkulosefälle in Nürnberg nehmen zu

NÜRNBERG - Die Zahl der Tuberkulosefälle in Nürnberg ist seit 2013 deutlich gestiegen. Doch in der Tbc-Beratungsstelle des Gesundheitsamtes kann trotz des Arbeitsanfalls eine Arztstelle seit Monaten nicht besetzt werden. Amtschef Fred-Jürgen Beier fühlt sich von der Stadt "im Stich gelassen".

Ein Arzt untersucht in einer Berliner Flüchtlingsnotunterkunft ein Kind aus Mazedonien auf dem Arm des Vaters. Flüchtlinge müssen bei ihrer Aufnahme in Deutschland auf Tuberkulose untersucht werden, so schreibt es das Gesetz vor. Für die Kontrolle ist das Gesundheitsamt zuständig. Doch in Nürnberg ist die Stelle nicht besetzt. © Foto: dpa



Bis 2012 ging die Zahl der Tuberkulosekranken in Deutschland zurück, in Nürnberg wurde 2013 ein Tiefstand bei den Neufällen erreicht. Doch dann ging die Kurve bundesweit nach oben. In Nürnberg wurden 2013 insgesamt 44 neue Tbc-Fälle registriert, 2016 waren es 77. Das entspricht einem Zuwachs um 83 Prozent.

Die meisten Betroffenen sind zwischen 16 und 35 Jahre alt und männlich. Seit Jahren erkranken besonders häufig Migranten, ihr Anteil schwankt zwischen 76 und 84 Prozent. Mit der Flüchtlingswelle von 2015 habe sich die Zusammensetzung der Nationalitäten bei den Tbc-Fällen verändert, sagt Gesundheitsamtschef Fred-Jürgen Beier. Weil in Nürnberg aktuell viele Flüchtlinge aus Äthiopien leben, stellten sie mit 30 Prozent die größte Gruppe.

Gefahr nur bei engem Kontakt

"Geflüchtete kommen oft aus Ländern, in denen die Wahrscheinlichkeit, an Tbc zu erkranken, erhöht ist", sagt Beier. Der Anstieg sei also nicht überraschend. "Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass dieser auf die in Nürnberg lebende Bevölkerung überschwappt." Eine Ansteckung sei nur bei engem Kontakt zu einem Infizierten möglich. Und auch das persönliche Umfeld der Kranken werde von der Tbc-Beratungsstelle untersucht.

Was mit zu dem großen Arbeitspensum der Fachstelle beitrage. In der Hochphase der Flüchtlingswelle zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2016 mussten die Amtsärzte in den Erstaufnahmeeinrichtungen Geflüchtete auf Infektionskrankheiten untersuchen. In der Folgezeit bekamen sie Befunde von Kliniken und Praxen auf den Tisch. Sie müssen herausfinden, wer zu einem Erkrankten Kontakt hatte, um diese Personen ebenfalls zu untersuchen. Die medikamentöse Behandlung nach der Entlassung aus der Klinik muss kontrolliert werden. Die Arbeit werde durch den Mangel an Dolmetschern und die große Hilfsbedürftigkeit der neu Zugewanderten immer zeitintensiver, erklärt Beier.

Umso schlimmer sei die personelle Unterbesetzung der Tbc-Beratungsstelle. Seit im März 2016 eine Ärztin kündigte, habe man die Stelle nicht wieder besetzen können. Mit einer Ärztin allein sei die Arbeit aber nicht zu schaffen. "Wenn sie krank ist oder im Urlaub, haben wir niemanden, der in Röntgendiagnostik ausgebildet ist." Ein Unding für eine Tbc-Fachstelle.

Die Ärztin habe 2016 gekündigt, weil sie mit der Bezahlung unzufrieden gewesen sei, sagt Beier. In einer Praxis oder bei einer Krankenkasse verdienten Ärzte deutlich besser als im öffentlichen Dienst. Natürlich sei die Stelle ausgeschrieben worden, "aber wir fanden keinen passenden Bewerber".

Die Kommune habe die Möglichkeit, eine Zulage von 400 Euro brutto zu zahlen. "Unter dieser Bedingung wäre uns letztes Jahr die Ärztin erhalten geblieben." Mit dem finanziellen Anreiz sieht Beier auch größere Chancen, einen Nachfolger zu finden. "Doch die Stadt hat abgelehnt."

Im April springt ein Betriebsarzt des Klinikums ein und stockt das Team auf. Doch dieses Modell endet Anfang 2018, "dann müssen wir wieder ausschreiben". Beier geht nicht davon aus, dass überraschend ein Bewerber auftaucht. Er fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen. Auf Referatsebene sei die Aussage gefallen, dass man die Tbc-Beratung doch ans Klinikum auslagern könne, sagt ein Insider. Das sei aber dort nicht gewollt und auch nicht sinnvoll. Es handele sich um eine ureigene Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Mediziner erhält keine Zulage

Beier warnt, dass er 2018 die Notbremse ziehen werde, wenn die zweite Arztstelle wieder nicht zu besetzen ist. "Dann müssen wir die Beratungsstelle vielleicht schließen." Die Stadt fahre das Sparmodell auch bei der anstehenden Neubesetzung der Leitung des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes. "Die neue Führungskraft soll nicht mehr verdienen, als die anderen Ärzte in dem 30-köpfigen Team. Wer soll diese Bedingung akzeptieren?" fragt Beier.

Personalreferent Wolfgang Köhler bestätigt, dass er Zulagen ablehnt. Er habe dies gemeinsam mit Oberbürgermeister Ulrich Maly so entschieden. "Die Stadt zahlt keine Zulagen, solange wir noch ohne diese auf dem Arbeitsmarkt Personal finden." Man habe ja noch ein Dreivierteljahr Zeit, um für die Tbc-Stelle einen Arzt zu finden. Dass die Suche schon zweimal gescheitert ist, beeindrucke ihn nicht. Amtschef Beier hofft indes, dass Köhlers Nachfolger eine andere Haltung einnimmt. Der Referent geht Ende März in Ruhestand.

Ute Möller und Andreas Franke