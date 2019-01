Zuhälterin ließ 17-Jährige anschaffen: Mildes Urteil gefällt

Rund 300 Euro soll die Frau der Jugendlichen abgenommen haben

NÜRNBERG - Weil sie eine 17-Jährige in einer Modellwohnung in der Nürnberger Südstadt für sich anschaffen ließ, wurde eine 29-jährige Prostituierte aus Ungarn vom Amtsgericht zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

17 Jahre war die junge Frau aus Ungarn alt, als sie im Sommer 2018 Männern in Nürnberg Liebesdienste gegen Bezahlung anbot. Foto: Patrick Seeger/dpa



"Die will ich nicht dahaben, die ist viel zu klein", soll der Vermieter der Modellwohnung an der Stephanstraße beim Anblick von Nina G. (Name geändert) gesagt haben. 17 Jahre war die Frau aus Ungarn alt, als sie im Sommer 2018 Männern in Nürnberg Liebesdienste gegen Bezahlung anbot. Unterschlupf fand sie bei Rosana L. (Name geändert), einer 29-jährigen Landsfrau, die immer wieder in Nürnberg Freier empfing.

Die Angeklagte L. sei nicht nur über das jugendliche Alter von G. im Bilde gewesen, sie habe das Mädchen auch in das Prostitutionsgeschäft in einer von ihr angemieteten Modellwohnung eingeführt, so Staatsanwalt Philip Engl. Die Einnahmen, rund 300 Euro, soll ihr die 29-Jährige abgenommen haben. L. habe sich mit der jungen Frau eine Einnahmequelle verschaffen wollen, so der Staatsanwalt, der ihr Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger, Ausbeutung von Prostituierten, Zuhälterei und Menschenhandel vorwarf.

Geständnis sicherte milde Strafe

Zunächst behauptete Rosana L., sie sei davon überzeugt gewesen, dass Nina G. bereits 19 Jahre alt war. Als ihr der Staatsanwalt jedoch belastende Indizien unter die Nase rieb, lenkte sie ein: Am Ende räumte die Mutter von vier Kindern ein, dass die Anklageschrift stimmt.

Das Geständnis sicherte der 29-Jährigen eine relativ milde Strafe und beschleunigte den Prozess. Unter anderem konnte auf die Aussagen vieler Zeugen, darunter Nina G., verzichtet werden. Am Ende verurteilte Amtsrichter Hans Kreiselmeyer Rosana L. zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Außerdem muss die Frau eine Geldauflage von 1000 Euro bezahlen oder 100 Arbeitsstunden ableisten.

