Zukunftsprognose: So verändert sich das Klima in Nürnberg

Hitzeinseln, Dachbegrünung und Tropennächte - Alle Fakten zum Klima Frankens - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit jedem weiteren Tag über 30 Grad heizt die Innenstadt ein Stück weit mehr auf. Die Nächte bringen kaum noch Abkühlung. Die aktuellen Sommertemperaturen bieten einen Vorgeschmack auf das, was die Meteorologen für Nürnberg bis zum Ende des Jahrhunderts prognostizieren.

Das liegt unter anderem an "Hitzeinseln", die sich in den zugebauten City-Bezirken bilden. Doch das ist noch längst nicht alles: Weitere Daten und Infos zum Sommerklima in der Großstadt.