Zulassungsstelle am Rathenauplatz: Noch gibt es Probleme

Mit Geduld zum neuen Kennzeichen - Terminbuchung im Internet empfohlen - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Zügige Bearbeitung oder lange Wartezeiten - bei der Kfz-Zulassungsstelle am Rathenauplatz kann es beides geben. Zum Teil liegt es an personellen Engpässen im Amt. Doch das soll sich demnächst ändern.

Steffen Keßler leitet die Kfz-Zulassungsstelle am Rathenauplatz. © Foto: Horst Linke



Der Gang zu Ämtern gehört in der Regel nicht zu den Dingen, die man besonders gerne macht. Aber er ist immer wieder mal notwendig. Damit er möglichst schnell vonstatten geht, gibt es bei der Kfz-Zulassungsstelle die Möglichkeit, vorab einen Termin online zu buchen. Die Behörde empfiehlt es den Bürgern auf ihrer Webseite. Darauf setzte auch eine Nürnbergerin, die die NZ später kontaktiert. Sie erzählt enttäuscht, dass bei ihr in der Behörde einiges schiefgelaufen ist. Sie erlebte dort einen Wartebereich voller Menschen und lange Wartezeiten – trotz des Termins, weil es Probleme mit dem Computersystem gab, wie sie sagte.

"In Einzelfällen kommt es zu meist kurzzeitigen Störungen bei der Verbindung zum Kraftfahrt-Bundesamt, von denen dann in der Regel auch andere Kommunen oder Bundesländer betroffen sind", sagt Steffen Keßler. Grundsätzlich sieht der Leiter der Kfz-Zulassungsstelle kein Problem darin: Die EDV am Rathenauplatz laufe nicht anders als am früheren Standort in der Großreuther Straße auch – nämlich stabil.

Nicht alle Bürger sind gut vorbereitet

Dass es immer wieder zu längeren Wartezeiten bei der Kfz-Zulassungsstelle kommen kann, gibt Keßler zu. Zum Teil liegt es an den personellen Engpässen. 38 Vollzeitstellen gibt es bei der Behörde, in der die Bürger ihre Autos an- und abmelden, Kennzeichenschilder oder Ersatzpapiere bekommen können. Die Personaldecke wurde aufgestockt, berichtet Keßler: "Wir haben neue Mitarbeiter." Acht neue Kollegen verstärken seit kurzem sein Team. Darüber freut sich der Leiter, relativiert allerdings etwas die positive Entwicklung: "Es wird aber noch Abgänge geben." Vier Mitarbeiter werden demnächst das Amt verlassen, altersbedingt oder weil sie sich beruflich verändern.

Keßler ist zuversichtlich: "Sobald die neuen Mitarbeiter eingearbeitet sind, werden wir auf einem Stand sein, mit dem wir vernünftig arbeiten können." Bis zum Ende der Einarbeitung können die Bürger nur am Vormittag ohne Termin mit einer Bearbeitung ihres Anliegens rechnen, am Nachmittag geht es in der Regel nur mit Terminen. Dass trotz der Terminvereinbarung etwas nicht nach Plan läuft, komme dennoch mal vor, sagt Keßler. Er sieht aber dabei nicht nur seine Behörde in der Verantwortung. Manche Menschen geben einfach bei der Terminbuchung im Internet nicht das Richtige an oder vergessen, bestimmte Unterlagen zum Termin mitzubringen.

"Ich kann nicht zufriedener sein"

Wie lange die Wartezeiten sind, hängt auch davon ab, wie viele Kunden die Zulassungsstelle aufsuchen. "Montag und Dienstag sind die Tage, die am meisten frequentiert sind", weiß Keßler aus Erfahrung. Zum Ende der Urlaubszeit und mit dem Beginn der Ferien suchen ebenfalls mehr Menschen die Zulassungsstelle auf, so der Leiter. "Wir spüren, dass es nach oben geht. "Ende vergangener Woche verlief der Betrieb im Amt eher ruhig. "Ich kam ohne Termin und wartete nur fünf Minuten", erzählt Marta Papadopoulos. "Ich war gestern schon da und musste nicht lange warten. Heute bin ich auch erst seit ein paar Minuten hier", sagt Birgit Maron, kurz bevor ihre Nummer auf der elektronischen Anzeige aufleuchtet. Neben ihr sitzen nur vereinzelt Menschen in den beiden Wartebereichen.

Am Nachmittag des von der Nürnberger Zeitung getesteten Wochentags zeigt sich ein ähnliches Bild: kurze Wartezeiten, kaum wartende Menschen. "Ich kann nicht zufriedener sein. Ich konnte gleich rein, und der Herr war sehr zuvorkommend.

Ich habe ein Formular vergessen, aber er hat eine Ausnahme gemacht", erzählt Markus Mathes. Auch Angela Popp zeigt sich zufrieden: "Ich habe einen Sonderfall. Bei mir gab es Probleme mit einem Reimport-Auto, und mir wurde geholfen."

Ella Schindler