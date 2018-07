Zum elften Mal: Nürnberger Airport ist bester Flughafen

Albrecht Dürer Airport wurde vom Business Traveller Magazin zum Sieger gekürt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Von der Noris aus in die weite Welt - das geht vom Nürnberger Albrecht Dürer Airport offenbar besonders gut. Dies hat ein Ranking des Magazins Business Traveller ergeben, das sich allerdings nur auf eine ganz bestimmte Kategorie bezieht.

Rosige Zeiten für den Albrecht Dürer Airport in Nürnberg: Zum elften Mal ist der Flughafen vom Business Traveller Magazin als bester Flughafen ausgezeichnet worden. © Stefan Hippel



Rosige Zeiten für den Albrecht Dürer Airport in Nürnberg: Zum elften Mal ist der Flughafen vom Business Traveller Magazin als bester Flughafen ausgezeichnet worden. Foto: Stefan Hippel



Bereits zum elften Mal hat der Nürnberger Albrecht Dürer Airport den Business Traveller Award des Magazins gewonnen. In der Kategorie "Bester Flughafen für Geschäftsreisende in Deutschland" wurde der Flughafen zum Sieger gekürt. "Einfache Orientierung, kurze Wege, prima Service" - diese Punkte schätzen die Befragten besonders. Als Vorteil empfinden die Befragten zudem die gute Anbindung des Flughafens an das U-Bahn-Netz. Gelobt wurden außerdem die Serviceleistungen und die flotte Gepäckabfertigung. "Eine tolle Leistung, auf dir wir alle sehr stolz sind", freut sich der Geschäftsführer des Airports, Michael Hupe.

Er geht davon aus, dass die Modernisierungsmaßnahmen den Flughafen für Besucher zunehmend attraktiver gemacht haben, doch den Grund für den Erfolg sieht er auch noch an einer anderen Stelle: "Vor allem dem engagierten Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unseren Partnerunternehmen am Standort haben wir es zu verdanken, erneut mit dem Business Traveller Award ausgezeichnet worden zu sein“, so Hupe. Nach Jahren der Krise ist der Flughafen Nürnberg scheinbar also weiter im Aufwind: 2017 stieg der Gewinn unterm Strich im Vergleich zum Vorjahr um 962.000 Euro auf 2,67 Millionen Euro.

Bei der Umfrage des Business Traveller Awards werden Geschäftsreisende zu ihrer Meinung zur Qualität deutscher Flughäfen befragt - analog zum Schulnotensystem gibt es dabei Wertungen von "sehr gut" bis "ungenügend". An der aktuellen Umfrage nahmen über 1000 Leser des Magazins teil. Auf Platz zwei und drei folgen hinter Nürnberg die Flughäfen Bremen und Düsseldorf.

Bilderstrecke zum Thema Von Nürnberg in die Welt: Direktziele vom Dürer-Airport Ins Van-Gogh-Museum in Amsterdam oder lieber am Strand liegen auf Fuerteventura? Nach Paris zum Sightseeing oder Mode shoppen in Mailand? Wir haben die Länder für Sie aufgelistet, in die man von Nürnberg aus direkt fliegen kann. Schönen Urlaub!



als