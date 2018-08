Zuwachs: Immer mehr Touristen kommen nach Nürnberg

Übernachtungszahlen legten um 8,9 Prozent zu - Messe zieht an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Positive Halbjahresbilanz: Die Zahl der Übernachtungen in Nürnberg ist in den ersten sechs Monaten gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent auf mehr als 1,6 Millionen gestiegen. Das meldet die Congress- und Tourismuszentrale.

Die Silhouette Nürnbergs zieht offenbar an - und die Touristen kommen. Foto: Daniel Karmann/dpa



Nach dem erfolgreichen touristischen Jahr 2017 mit einem neuen Rekord von insgesamt 3,3 Millionen Übernachtungen setzt sich der positive Trend im ersten Halbjahr 2018 weiter fort. Insgesamt 1 659 834 Übernachtungen sorgen für das positive Ergebnis von 8,9 Prozent Zuwachs. Dabei entfielen 1.088.807 Übernachtungen auf den deutschen Markt (Plus 7,9 Prozent) und 571.027 (Plus 10,6 Prozent) auf die ausländischen Märkte. Damit liegt Nürnberg über dem deutschlandweiten Trend: Bei den Übernachtungen der inländischen Gäste verzeichnet der Tourismus in Deutschland einen Zuwachs von 4,0 Prozent, bei den ausländischen Gästen 5,0 Prozent im ersten Halbjahr.

Nach dem turnusmäßig schwachen Messejahr 2017 fanden in diesem Jahr wieder internationale und besucherstarke Messen wie zum Beispiel die Fensterbau Frontale, Interzoo und stone+tec statt. "Die Zuwachsraten, vor allem bei den internationalen Übernachtungen, spiegeln den gelungenen Auftakt in ein erfolgreiches Messejahr 2018 wider. Aber auch bei den sogenannten Leisure-Monaten der Privatreisenden, Juli und August, beobachten wir derzeit eine gute Buchungslage", sagt Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg.

Bei den Herkunftsländern der ausländischen Besucher Nürnbergs belegen die USA weiterhin die Spitzenposition. Hier stiegen die Zahlen um 9,1 Prozent auf insgesamt 67 119 Übernachtungen im Vergleich zu 2017. Unverändert bleibt ebenso die Rangfolge mit Italien auf Platz 2 mit einem Plus von 10,6 Prozent (48.302 Übernachtungen), Großbritannien auf Rang 3 mit plus 11,8 Prozent (46.198 Übernachtungen) und Österreich mit einem Plus von 11,3 Prozent auf dem vierten Platz (36 450 Übernachtungen). Es folgen China, die Niederlande, Schweiz, Spanien und Frankreich.

