Zwei Brände am frühen Morgen in Nürnberg-Glockenhof

Ein Keller sowie eine darüber liegende Wäscherei fingen am Donnerstag Feuer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen waren am frühen Donnerstagmorgen gefragt, um zwei Brände in der Nürnberger Findelwiesenstraße zu löschen. Dabei war ein Wohnhaus sowie eine Wäscherei betroffen.

Die Einsatzkräfte von vier Feuerwachen rückten zum Brandort in der Findelwiesenstraße im Nürnberger Stadtteil Glockenhof aus. Bereits beim Eintreffen drang aus dem Kelleraufgang und einem Fenster im Keller Rauch nach außen, schreibt die Feuerwehr in ihrer Pressemitteilung.

Doch auch in der darüber befindlichen Wäscherei wurde eine "Erwärmung der Verglasung" festgestellt, weshalb die Feuerwehr von zwei voneinander getrennten Brandstellen spricht. Das Feuer scheint allerdings von einem auf den anderen Raum übergegriffen zu sein. Beide Brände konnten jedoch schnell behoben werden. Ein Trupp sicherte indes den Treppenraum und forderte die Bewohner dazu auf, in den Wohnungen zu bleiben. Personen waren allerdings nicht in Gefahr.

