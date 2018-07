Zwei Nürnberger wollen in Hollywood durchstarten

Ein Breakedancer und ein Schauspieler treten bei Wettbewerb in LA an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In dieser Woche haben in Hollywood die "World Championships of Performing Arts" begonnen: ein internationaler Wettbewerb für Künstler, die Medaillen gewinnen wollen, Stipendien ergattern, Netzwerke knüpfen. Unter den Tausenden von Teilnehmern sind zwei Nürnberger.

Carlo B. Schröder (rechts) gibt sein Bestes als Schauspieler und Model, Michael Finn zeigt sein Können als Tänzer. Foto: Foto: Stefan Hippel



Für Michael Finn begann die Reise nach Hollywood in Gunzenhausen. Er war 13 Jahre alt und besuchte dort zum ersten Mal ein Jugendzentrum, als er diesen Typen sah. "Der machte so einen Robotertanz", erinnert sich Finn. "Der sagte zu mir: Komm her, Mikey, und dreh eine Runde auf dem Kopf!" Eine ganze Runde schaffte Michael Finn nicht, aber eine halbe, und das, obwohl er das noch nie zuvor gesehen hatte: Breakdance – eine Tanzform aus dem Hip-Hop, athletisch anmutend und mit akrobatischen Elementen.

Der 13-jährige Michael, der bald nach Nürnberg zog, studierte fortan Breakdance-Videos. So brachte er sich den rauen Tanz, der in den 70ern in den Straßen New Yorks erfunden wurde, selbst bei. Nun ist Michael Finn 28 Jahre alt, er steht in Los Angeles auf einer Bühne und tanzt vor, mit dem Selbstbewusstsein, dass die Expertenjury ihm schließlich eine Goldmedaille verleihen wird. Damit würde der Tanzlehrer zu den Besten seines Fachs gehören.

Im „Long Beach Performing Arts Centre“ in Los Angeles, Kalifornien, finden die internationalen Wettkämpfe statt. Die Künstler messen sich in den Kategorien Musik, Singen, Tanzen, Modelling, Schauspieler und Varieté. Foto: Foto: Carlo B. Schröder



Der zweite Nürnberger, der sich vor einer Jury in Los Angeles beweisen will, ist Carlo B. Schröder, blond, Zahnpasta-Lächeln, ein sonniges Showtalent. Im echten Leben ist der 30-Jährige Erzieher, angestellt bei der Stadt, doch er findet immer wieder Zeit für seine Leidenschaft: Intensiv-Urlaub vom Alltag. Als Darsteller im Trash-Fernsehen fing er an, arbeitete sich hoch zu Sprechrollen. In den Ferien verdingt er sich auch mal als Animateur auf Kreuzfahrtschiffen, und für einen Nürnberger Radiosender ließ er sich spaßeshalber an einen schmerzhaften Wehensimulator anschließen.

Schröder tritt in den Kategorien "Schauspiel" an sowie "Modelling", für Letzteres muss er in Badehose posieren. "Ich bin 1,77 und habe voll viele Narben, ich bleibe realistisch, aber ums Gewinnen geht es mir nicht", sagt er. "Ich will Wissen aufschnappen, Workshops mitmachen und die Teilnahme bei den World Championships als Referenz nutzen, um neue Rollen zu bekommen."

Insgesamt zehn Künstler gehören zur "deutschen Nationalmannschaft der darstellenden Künste", erklärt Schröder. Die Mitglieder des Teams kommen auch aus Bielefeld, Bochum, Offenbach und Köln. Jeder von ihnen hat in einem Video und vor Coaches sein Können in Disziplinen wie Singen, Tanzen und Varieté gezeigt, sein Talent trug ihn über zwei Casting-Runden, jeder hat ein paar Tausend Euro zusammengekratzt für Flüge, Übernachtung und Teilnahmegebühr.

"Kreisliga gegen Real Madrid"

Anders als etwa bei einigen Teams aus Asien haben sie keine Sponsoren oder auch nur Unterstützer vor Ort. Die Philippinen etwa, erzählt Schröder, werden von einer Vereinigung in Los Angeles täglich mit Essen verpflegt. Überhaupt sind die "World Championships of Performing Arts" auf dem asiatischen Kontinent ungleich beliebter und bekannter als in Europa, wahrscheinlich, weil die Asiaten in dem jährlich stattfindenden Wettbewerb schon oft sehr erfolgreich waren.

Während Michael Finn die große Bühne ersehnt –-er hat auch bei Fernsehformaten wie "Got to Dance" oder "Das Supertalent" mitgemacht, schied aber in den Vorrunden aus -, will Carlo B. Schröder vor allem diesen besonderen Sommer genießen: in Hollywood, unter Tausenden Künstlern aus aller Welt. Er will Techniken und Kniffe von Agenten und Experten lernen, die die Nummern von Lady Gaga und Justin Timberlake in ihrem Telefonbuch haben. "Das ist eine Riesenchance für mich - als würde ein Kreisligaverein mal gegen Real Madrid spielen dürfen."

Ngoc Nguyen