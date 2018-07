Zwei Tote am Kreuz Nürnberg: Fahrzeuge brennen aus

Mehrere Autos standen in Flammen - Zwei Personen tot - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Mehrere Autos wurden am späten Samstagabend am Autobahnkreuz Nürnberg in einen schweren Unfall verwickelt. Zwei Fahrzeuge gingen in Flammen auf, dabei wurden zwei Personen tödlich verletzt.

Es sind Bilder des Grauens, mit denen die Einsatzkräfte am späten Samstagabend am Autobahnkreuz Nürnberg umgehen müssen. Auf der Abfahrt der A9 auf die A3 in Richtung Würzburg ereignete sich der schwere Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgingen. Die Polizei bestätigte am Abend, dass zwei Personen tödlich verletzt wurden. Mehrere Personen sollen teils lebensgefährlich verletzt sein.

Die Auffahrt zur A3 in Richtung Würzburg ist zur Zeit voll gesperrt, die A9 ist frei befahrbar. Ein Großaufgebot von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr ist vor Ort. Der Unfallort sollte großräumig umfahren werden. Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.