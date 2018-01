Zwei Verletzte nach Zusammenstoß am Steinbühler Tunnel

Verkehrsbehinderungen auf Gibitzenhofstraße - auch Straßenbahnen betroffen - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - An der Kreuzung vor dem Steinbühler Tunnel sind am Dienstagabend zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Die Gibitzenhofstraße war in Richtung Südstadt teilweise gesperrt, auch der Straßenbahnverkehr war unterbrochen.

Gegen 19 Uhr wollte ein Richtung Norden fahrender 43-Jähriger mit seinem Opel Astra von der Gibitzenhofstraße nach links in Richtung Frankenschnellweg abbiegen. Dabei stieß er mit einem aus dem Tunnel kommenden BMW zusammen, den ein 38-Jähriger steuerte. Die beiden Fahrzeuge prallten so heftig zusammen, dass der Opel etwa 15 Meter die Gibitzenhofstraße entlang geschleudert wurde. Der BMW kam auf dem Bürgersteig zum Stehen.

Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt, der BMW-Fahrer kam mit dem Rettungswagen in die Klinik. Die Gibitzenhofstraße war während der Unfallaufnahme in Richtung Südstadt komplett gesperrt, es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Auch die Straßenbahnlinien 4 und 6 konnten nur eingeschränkt fahren, da eines der Unfallfahrzeuge auf den Gleisen stand. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden.

