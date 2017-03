Nürnberg: Ein Pelzmantel als Investition in die Zukunft

NÜRNBERG - Früher war Pelzmode vor allem auch Statussymbol. Das ist heute nicht mehr so. Kürschner und Einzelhändler hoffen dennoch auf einen Aufschwung. Schließlich stünden Pelze wie kaum ein anderes Produkt für Nachhaltigkeit, werben sie.

Ilse Böck zeigt im Geschäft Pelz-Böck in Nürnberg einige Felle. Ilse Böck und ihre Tochter Gabriele Böck-Feuchtmann führen das Geschäft und kaufen nur Felle aus zertifizierter Farm-Haltung. Foto: Eduard Weigert



"Natürlich ist Pelzware teuer, keine Frage - schließlich ist es echte Handarbeit, die hier vor Ort entsteht", sagt Gabriele Böck-Feuchtmann, die das Traditionsgeschäft Pelz-Böck in Nürnberg zusammen mit ihrer Mutter führt. Früher sei Pelzmode selbstverständlich auch Statussymbol gewesen. Das habe sich grundlegend geändert. "Die Generation, die jetzt antritt, erbt häufig Pelz-Mäntel und verkauft sie dann, aber oft viel zu weit unter Wert", erklärt die 53-Jährige.

Sie nimmt getragene Mäntel bei Neukauf gern in Zahlung und gibt sie an ein Recyclingunternehmen weiter. "Somit entsteht durch Wiederverwendung ein nachhaltiger Kreislauf, und allen ist geholfen. Immer mehr haben wir auch junge Kundinnen, die sich entscheiden, den Mantel umgestalten zu lassen, um ihn zu tragen, das freut uns." Allerdings hat es der privat geführte Einzelhandel generell nicht leicht.

Als wichtigsten Grund sieht Gabriele Böck-Feuchtmann das Konsumverhalten. Kleidung sei zum Wegwerfartikel geworden. "Die Menschen kaufen lieber billig und mehr, als einmal mehr Geld auszugeben und dann wirklich lange etwas davon zu haben." Außerdem beklagt sie zu viele Vorurteile gegenüber Pelz. Dabei sei ein Pelzmantel auch eine Investition in die Zukunft: "Er hält über Generationen hinweg, mindestens 50 Jahre lang, wenn man ihn lässt." Sie hofft auf ein verändertes Verbraucherverhalten, weil gerade junge Menschen wesentlich ökologischer denken und wieder Wert auf langlebige Produkte legen.

Pelzmode wird aber auch mit Tierqualen in Verbindung gebracht. "Natürlich kann ich keinen aktiven Tierschützer überzeugen", sagt Böck-Feuchtmann. Tiere würden heute aber mehr denn je vermenschlicht. Felle, wie beispielsweise vom Fuchs, Waschbär oder Bisam, fallen als Nebenprodukt aus Jagd und Schädlingsbekämpfung an oder als Nebenprodukt der Fleischproduktion. Dazu gehören alle Arten von Lamm, Schaf, Ziege, Kalb und Kanin.

Diese Verwendung ist moralisch vertretbar, findet die Geschäftsfrau. Immer wieder tauchen Berichte auf, die zeigen, wie Tiere auf den Pelzfarmen in China oder Polen misshandelt werden. "Ich verurteile das aufs Schärfste", sagt Gabriele Böck-Feuchtmann. Sie und ihre Mitarbeiterinnen kaufen auf den Rohfellauktionen nur Felle aus zertifizierter Farm-Haltung, die stets mit Siegeln und Stempeln gekennzeichnet sind. "Gerne zeige ich Unterlagen - bei uns ist alles transparent."

Familienbetrieb mit Kürschnerei im Haus

Pelz-Böck gibt es seit 1926 in Nürnberg. Es ist ein Familienbetrieb, der auf der langen Tradition des Kürschnerhandwerks aufbaut. Auf 300 Quadratmetern präsentiert sich Pelz in allen Formen: Mäntel, Jacken, Schals, Parkas und Decken aus Fuchs-, Nerz-, Waschbär-, Bisam-, Kalb- oder Lammfell. Früher gehörten drei Werkstätten zum Geschäft. Heute arbeiten noch zwei Mitarbeiterinnen in der Kürschnerei im Haus. Hier entstehen Schnittmuster und Pelzbekleidung. Die Felle werden gekämmt, gepflegt und geändert. Von einer mongolischen Lammjacke für 500 Euro bis zu einem Mantel aus Zobel für 15.000 Euro gibt es alles, was die Kundschaft begehrt.

Viele Kunden wünschen sich transparente Siegel, um sicher sein zu können, dass kein Tier für das Produkt leiden musste. Ein neues Label heißt "We prefur" und soll heimische Pelze kennzeichnen, die durch kontrollierte Jagd und Hege entstanden sind. "Das ist sehr gut, Pelz ist schließlich ein wertvoller Rohstoff, der im Sinne der Umwelt genutzt werden sollte", so Böck-Feuchtmann. Sie findet, es brauche vor allem noch mehr internationale Standards, noch mehr Zusammenarbeit mit den Tierschützern, denn gerade in ärmeren Ländern fehlt es an Kontrollen: "Ich fände es gut, wenn Tierschutzorganisationen Kontrollen durchführen und es harte Konsequenzen bei Verstößen gibt."

Lea-Verena Meingast