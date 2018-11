"Nürnberger Geheimnisse": Stadtführer der besonderen Art

NÜRNBERG - Soeben erschienen, dank der Nachfrage wird schon die zweite Auflage gedruckt: Das Buch "Nürnberger Geheimnisse" beleuchtet unbekannte Seiten der Stadt. Es ist ein Stadtführer der etwas anderen Art.

Der Leser erfährt dabei vieles, was er sonst in keinem Stadtführer findet. Denn es kommen heimatverbundene Nürnberger mit ihrem Expertenwissen im Buch zu Wort und helfen, die Rätsel zu lösen, die oft hinter kaum beachteten Relikten stecken.







Welche spannende Geschichte verbirgt sich hinter einem verrosteten Baseballnetz am Reichsparteitagsgelände? Was haben die dortigen Metallmasten mit den Nationalsozialisten zu tun? Und stimmt es, dass vor Millionen von Jahren Dinosaurier durch die Gegend rund um den Nürnberger Burgberg getrapst sind? Warum lässt ausgerechnet ein Lottoladen in der Nürnberger Südstadt die Herzen der fränkischen Fußballfans höher schlagen?

Das sind drei von insgesamt 50 Fragen, denen das Autorentrio Eva-Maria Bast, Heike Thissen und Hartmut Voigt nachgegangen sind. Die Journalisten haben die Antworten in einem bunt bebilderten, 192-seitigen Werk zusammengetragen, das jetzt in Zusammenarbeit mit den Nürnberger Nachrichten erschienen ist. Interessierte Nürnberger und Besucher können die Stadt mit dem Band aus der preisgekrönten Buchreihe "Geheimnisse der Heimat" künftig noch besser kennenlernen.

Den Autoren geht es nicht um ein trockenes Abklappern von Jahreszahlen und historischen Ereignissen. Sie wollen die lebendige, interessante Stadt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten näher bringen. Und der Leser erfährt dabei vieles, was er sonst in keinem Stadtführer findet. Denn es kommen heimatverbundene Nürnberger mit ihrem Expertenwissen im Buch zu Wort und helfen, die Rätsel zu lösen, die oft hinter kaum beachteten Relikten stecken.

Echte Nürnberg-Insider

"Wir waren begeistert von der tollen Zusammenarbeit mit unseren Geheimnispaten", erklärt Eva-Maria Bast, die vor sieben Jahren die Idee für das Konzept der "Geheimnisse" hatte. "Es sind Leute dabei, die als echte Nürnberg-Insider bekannt sind. Aber wir haben auch mit vielen anderen Menschen gesprochen, die ganz ungewöhnliche Geschichten kennen und damit bislang nicht in Erscheinung getreten sind", sagt Co-Autorin Heike Thissen.

"Es sind Leute dabei, die als echte Nürnberg-Insider bekannt sind. Aber wir haben auch mit vielen anderen Menschen gesprochen, die ganz ungewöhnliche Geschichten kennen und damit bislang nicht in Erscheinung getreten sind", sagt Co-Autorin Heike Thissen.







Genau das macht den Reiz des Buches aus: Bekannte und weniger bekannte Menschen aus Nürnberg erzählen ihre Geschichten. Was die Geheimnispaten zu berichten hatten, war manchmal lustig, manchmal traurig und manchmal einfach nur unglaublich. Dabei war dem Autoren-Trio von vornherein klar, dass Nürnberg weit mehr zu bieten hat als Kaiserburg, Fleischbrücke und Altes Rathaus. Aber natürlich führte bei den Recherchen kein Weg am Johannisfriedhof vorbei, und auch ohne das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände wäre ein solches Buch nicht vollständig.

Geheimnisvoll auch für Einheimische

Neben den bekannteren Sehenswürdigkeiten und Ereignissen entdeckte auch NN-Redakteur Hartmut Voigt, der die Stadt aus seinem über dreißigjährigen Berufsalltag recht gut kennt, ein Nürnberg, wie es unterschiedlicher und geheimnisvoller kaum sein könnte. Das Werk bringt die Stadt mit 50 Geschichten Einheimischen wie Touristen aus einem ungewohnten, interessanten Blickwinkel näher.

Neues zu scheinbar Altbekanntem zu vermitteln und den Blick zu öffnen für das Rätselhafte oder die Schönheit, die sich oft im Kleinsten verbirgt – das ist es, was die Journalisten angetrieben hat. Sie sind vielfach fündig geworden.

Das Hardcover-Buch "Nürnberger Geheimnisse - Spannendes aus der Frankenmetropole" mit 192 Seiten aus dem Verlag Bast Medien kostet 19,90 Euro. ISBN: 978-3-946581-56-7. Es ist im Buchhandel, in den NN-Geschäftsstellen und online erhältlich: bast-medien.de oder zeitungsshop.nordbayern.de

