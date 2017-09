Nürnbergs Surf-Ass Steudtner startet Projekt für Jugendliche

Auftaktveranstaltung im Cinecitta am 12. Oktober - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Der aus Franken stammende Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner startet ein soziales Projekt, um Jugendliche in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Auftakt ist eine Veranstaltung im Cinecitta, die seine Passion für das Wellenreitens auf Leinwandgröße zeigt.

Sebastian Steudtner ist Ausnahme-Surfer und international bekannt. 2010 und 2015 gewann der Nürnberger als erster Europäer den WSL-Big-Wave-Award, der soetwas wie der "Oscar des Surfens" ist.

Vor Kurzem gründete er den Verein wirmachenwelle e.V., der Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen das Surfen zugänglich machen möchte. Nicht nur Steudtner, sondern auch namhafte Unterstützer des Projekts, wie Finanzminister Markus Söder, glauben an die therapeutische Wirkung bei den Jugendlichen.

Am 12. Oktober findet nun die Auftaktveranstaltung zum Start dieses Vereins statt. Dazu kommt der Surfstar persönlich um 19.30 Uhr in den Saal 1 des Cinecitta, um seine Passion auf Kinoleinwandgröße zu zeigen. Die traumhaften Bilder sollen bestimmt auch ein Motivator für jugendliche Zuschauer und Unterstützer sein.

Alle Einnahmen des Events im Cinecitta sollen dem gemeinnützigen Verein und den Kindern im Sonderpädagogischen Förderzentrum Paul-Moor-Schule zugute kommen. Sie sind erster Projektpartner des wirmachenwelle-Vereins von Sebastian Steudter.

