Obacht: Schnee, Regen und Glatteis am Mittwoch

Am Donnerstag sollen die Temperaturen aber wieder ansteigen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nachdem der Winter nun endgültig in Franken angekommen ist, lässt er auch so schnell nicht mehr von uns ab. Am Mittwoch ist mit Minusgraden zu rechnen, der Donnerstag könnte etwas wärmer werden.

Auch am Mittwoch bleibt es kalt in Franken. Besonders gegen Abend hin muss auch mit Glatteis gerechnet werden. © dpa



Auch am Mittwoch bleibt es kalt in Franken. Besonders gegen Abend hin muss auch mit Glatteis gerechnet werden. Foto: dpa



Am Mittwoch sieht es nicht wirklich besser aus als in den letzten Tagen. Der Tag startet laut kachelmannwetter.com mit -6 Grad sehr kalt, ab dem Mittag könnte das Thermometer höchstens bis zu 1 Grad anzeigen. Der Himmel bleibt stark bewölkt, zudem werden teils stürmische Böen von bis zu 46 km/h erwartet, wie wetter.de und wetter.com verkünden. Schnee und Regen wechseln sich immer wieder ab. Vorsicht: Örtlich kann es zu Glätte kommen, warnt der Wetterochs. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es mit 1 bis 2 Grad mild.

Bilderstrecke zum Thema Schnee von gestern: Die härtesten Winter in Nürnberg Kalt, kälter, 1963: Zahlreiche Winter trafen in den letzten Jahrzehnten Franken und Nürnberg. An ein paar Monate dürften sich viele Nürnberger sogar noch erinnern - und ein leichtes Frösteln fühlen. Ein Rückblick in Bildern auf die kältesten und härtesten Winter der letzten Jahrzehnte.



Der Donnerstag bleibt wärmer: Minusgrade drohen nicht, 2 Grad sind drin - wetter.de rechnet für den Nachmittag sogar mit 4 Grad plus. Dafür kann es immer wieder Schneegriesel oder Sprühregen geben. Nur in höheren Lagen fällt richtiger Schnee. Die Sonne lässt sich kaum blicken und es werden wieder Windgeschwindigkeiten von mehr als 40 km/h erreicht.

Auch am Freitag bleibt es stürmisch und regnerisch. Die Böen erreichen wieder bis zum 50 km/h. Erst gegen Ende der Woche nehmen die Temperaturen wieder ab. Dann wird aus dem Regen wieder Schnee. Nächste Woche soll es laut Wetterochs wieder frostig-kalt werden.

Skihasen und Snowboardfans kommen bei dem Wetter auf ihre Kosten. Unsere Karte zeigt, wo es Skilifte in der Region gibt: