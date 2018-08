Oberbayern gegen Mittelfranken: Wer hat das bessere Bier?

Diese Frage klären Mary und Tamara in der neuen Folge "Dialekt-Duell" - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Zurück aus der Sommerpause widmen sich Mary und Tamara im Podcast "Dialekt-Duell" prompt einer jener Fragen, die die Bayern umtreibt: Wo schmeckt das Bier jetzt eigentlich am süffigsten? In Franken oder Oberbayern? Bei einer Blindverkostung haben die Mädels einen Gewinner gefunden.

Oberbayerisches Helles, fränkisches Rotbier oder doch eher ein Zwickel? Was ist jetzt eigentlich das beste Bier? Diese Frage stellt sich sicherlich mancher Besucher der bayerischen Regionen, wenn er im Biergarten vor der Getränkekarte steht. In der neuen Ausgabe des "Dialekt-Duells" gehen Tamara und Mary der Antwort nach.

Dabei haben die Mädels jeweils zwei ihrer liebsten Biere aus ihrer Region – Oberbayern und Mittelfranken – mitgebracht. Kollegen von nordbayern.de opferten sich und spielten die Biertester. Was sie nicht wussten: Es war noch ein fünftes Bier unter die bayerischen Exemplare geschmuggelt. Welches der Biere bei diesem eher weniger wissenschaftlichen, aber dafür umso unterhaltsameren Test gewonnen hat, was das besondere an ihnen ist und sonst so allerhand rund um's bayerische Hopfengold erfahrt ihr wieder hier im "Dialekt-Duell".