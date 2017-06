Oberbayern: Taucher fand ungesicherte Handgranate

Gefährliches Weltkriegs-Relikt wurde gesprengt - vor 2 Stunden

BAD REICHENHALL - Einen brisanten Fund hat ein 29-Jähriger beim Schnorcheln im Thumsee (Landkreis Berchtesgardener Land) gemacht. Er holte eine ungesicherte Handgranate vom Grund des Sees, die dann von Fachleuten kontrolliert gesprengt werden musste.

Erst beim Auftauchen erkannte der junge Mann, dass es sich bei dem unbekannten Gegenstand um eine alte Handgranate handelte. Er legte die Kriegsmunition am Seeufer ab und verständigte die Polizei.

Da sich keine Sicherung mehr an der Handgranate befand, konnte diese nicht abtransportiert werden. Die Einsatzkräfte evakuierten zunächst ein Restaurant in der Nähe, in dem sich 40 Personen befanden, und sperrten die Gegend um den Fundort weiträumig ab. Danach konnte die Granate der US-Armee, Typ MK2, aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt werden.

