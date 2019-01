Oberfranken: Mann geht mit Beil und Stock auf Polizei los

Der Angreifer konnte überwältigt und festgenommen werden - vor 1 Stunde

WUNSIEDEL - Bewaffnet mit einem Beil und einem langen Holzstock, hat ein 55-Jähriger am Donnerstagabend in Wunsiedel Polizisten attackiert. Ein Beamter schoss in diesem Zusammenhang mehrmals auf den Angreifer, ohne ihn zu treffen.

Am Donnerstagabend kam es zu einem Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus im südlichen Stadtgebiet. Nach einem Streit mit ihrem Ehemann floh eine Frau zu ihrem Nachbarn, der die Polizei daraufhin verständigte. Als die Polizeistreifen eintrafen und mit dem Mann reden wollten, ging dieser mit einem Beil sowie einem großen Holzstock auf die Beamten los.

Ein Polizist setzte seine Schusswaffe mehrmals ein, worauf der 55-Jährige überwältigt und festgenommen werden konnte. Wie oft und wohin genau der Beamte geschossen hat, war der Polizei Oberfranken zunächst nicht bekannt. Der Angreifer war alkoholisiert und erlitt leichte Verletzungen am Kopf, auch einer der Beamten verletzte sich leicht.

Die Kriminalpolizei Hof hat gegen den Mann Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Am Freitag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof ein Haftbefehl gegen den 55-Jährigen.

