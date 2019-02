Oberfranken: Tierhasser quält Kuh - Kalb stirbt vor Aufregung

WEISBREM - In der Nacht zum Freitag spielten sich tragische Szenen in Weisbrem im Landkreis Lichtenfels ab. Ein Unbekannter drang dort in einen Stall ein und verletzte eine Kuh. Ein Kälbchen, das die Quälerei mitansehen musste, starb vor lauter Aufregung.

Laut Polizeibericht drang ein unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag in einen Stall in der Oberlangheimer Straße im Landkreis Lichtenfels ein. Dort quälte der Tierhasser eine Kuh: Er fügte ihr Schürfwunden am Rücken zu. Ein Kälbchen, das sich ebenfalls in dem Stall befunden hatte, starb in der Nacht. Der Tierarzt vermutete, dass die kleine Kuh an den Folgen der Aufregung verendete. Die Hintergründe zu dem Fall liegen noch völlig im Dunkeln.

Die Polizei ermittelt nun nach dem Tierschutzgesetz und hofft dabei auch auf Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 0957322230 entgegen genommen.

