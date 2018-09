Oberfränkische Diebe brechen Supermarkt-Dach auf

TEUSCHNITZ - In der Nacht zum Sonntag stiegen bislang Unbekannte über das Dach in einen Supermarkt im Landkreis Kronach ein. So konnten sie in den Büroräumen Bargeld entwenden. Die Kripo Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Diebe brachen zwischen Samstag, 16 Uhr und 10 Uhr am Sonntag in einen Teuschnitzer Supermarkt in der Weidenstraße ein. Nachdem sie wohl zunächst vergeblich versucht hatten, über ein Fenster in das Gebäude einzudringen, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt. Laut Polizei Oberfranken brachen sie ein Metalldach auf und gelangten so in die Büroräume. Dort erbeuteten sie einen zweistelligen Eurobetrag, bevor sie die Flucht ergriffen. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe:

- Wem sind zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Weidenstraße in Teuschnitz aufgefallen?

- Wer hat womöglich bereits im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Coburg unter 09561 6450 entgegen.

