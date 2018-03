Oberpfalz: Auto kracht gegen Hauswand und überschlägt sich

Alkoholisierter Fahrer kam von der Straße ab - Zwei Personen leicht verletzt - vor 1 Stunde

WENZENBACH - Dieser Unfall endete auf dem Dach des Fahrzeugs: In Wenzenbach in der Oberpfalz krachte am Donnerstagabend ein Pkw gegen eine Hauswand. Anschließend überschlug sich der Wagen - es gab zwei Leichtverletzte.

Alkoholisiert kam ein 50-Jähriger am Donnerstagabend in der Oberpfalz von der Straße ab. Sein Wagen krachte zuerst gegen eine Hauswand und überschlug sich dann. © NEWS5 / Auer



Alkoholisiert kam ein 50-Jähriger am Donnerstagabend in der Oberpfalz von der Straße ab. Sein Wagen krachte zuerst gegen eine Hauswand und überschlug sich dann. Foto: NEWS5 / Auer



Ein 50-jähriger Mann war am Donnerstagabend zusammen mit seiner 39-jährigen Beifahrerin auf der Chamer Straße in Wenzenbach (Lkr. Regensburg) unterwegs. Vermutlich, weil er stark alkoholisiert war, kam der Mann von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen eine Mauer. Sein Auto überschlug sich aufgrund der Wucht des Aufpralls und blieb auf dem Dach liegen.





Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Wenzenbach waren im Einsatz. Der Unfallfahrer und seine Beifahrerin mussten beide in Regensburger Krankenhäuser gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 50-Jährigen einen Wert von knapp über 2 Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Am Auto entstand Totalschaden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.