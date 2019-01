Oberpfalz: Betrunkener findet Auto nicht - und ruft Polizei

Beamten kassieren Autoschlüssel ein - Junger Mann mit 2,3 Promille - vor 1 Stunde

GRAFENWÖHR - In der Nacht zum Freitag hatte eine 25-Jähriger im oberpfälzischen Grafenwöhr offenbar eine ausgelassene Partynacht hinter sich. Im Anschluss machte er sich völlig betrunken auf die Suche nach seinem Auto, jedoch ohne Erfolg. Kurzerhand rief er die Polizei an und bat dort um Hilfe.

Ein ziemlich betrunkener Mann hat in der Oberpfalz sein Auto nicht mehr gefunden. Hilfesuchend rief er bei der Polizei an. Eine Streife konnte ihm in der Nacht zu Freitag zwar helfen, seinen Wagen zu finden, die Autoschlüssel kassierten die Beamten aber ein. Sie wollten sichergehen, dass der 25-Jährige erst nüchtern wieder ins Auto in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) steigt. Eine notwendige Maßnahme, denn der Mann hatte bei einem Alkoholtest 2,3 Promille.

dpa