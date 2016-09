Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr nahm ein Heizungsmonteur Arbeiten an der Heizung im ersten Stock eines Forchheimer Mehrfamilienhauses vor, als es dort plötzlich zu einer Explosion kam. Der Mann wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 92-jährigen Bewohnerin geht es dagegen gut, sie konnte sich vom Erdgeschoss aus in Sicherheit bringen. Über die Ursache des Unglücks wird noch ermittelt.