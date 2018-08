Oberpfalz: Mann sticht Freundin mit Messer in den Rücken

48-Jähriger griff während Auseinandersetzung plötzlich zur Waffe

SCHWARZENFELD - Sexuelle Belästigung, ein Beziehungsstreit und ein gefährlicher Angriff mit einem Messer: Was genau am Freitag und Samstag in Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf passierte, gibt der Polizei noch Rätsel auf. Sicher ist nur, dass am Ende ein Mann seiner Partnerin ein Messer in den Rücken stieß.

Die 28-jährige Frau war am Samstagnachmittag mit ihrem 48-jährigen Lebensgefährten in ihrer Wohnung in Schwarzenfeld zusammen und erzählte ihm, dass sie dort am Tag zuvor von einem Bekannten sexuell belästigt worden sei. Der 56-Jährige habe sie an den Brüsten berührt und sich an ihr gerieben.

Als sie ihrem Partner von dem Vorfall erzählte, geriet das Paar in Streit. Der 48-Jährige schlug seiner Freundin mehrfach ins Gesicht und griff dann zum Messer. Damit verletzte er die Frau am Rücken. Sein Opfer flüchtete daraufhin in eine Gaststätte, wo die Polizei alarmiert wurde.

Die Ermittlungen zum Motiv und den genauen Hintergründen der Tag hat die Kriminalpolizei Amberg übernommen. Sie ermittelt unter anderem wegen sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung.

