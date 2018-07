Oberpfalz: Unfall mit Totalschaden und Verletzter

ETZELWANG - Beim Versuch einem Wiltier auszuweichen setzte eine Frau am Montagabend im Landkreis Amberg-Sulzbach ihr Auto gegen einen Baum. Sie wurde dabei verletzt, dabei hatte sie Glück im Unglück.

Am Montagabend war eine 28-jährige Autofahrerin auf der Verbindungsstraße von Kirchenreinbach nach Etzelwang unterwegs. Plötzlich stand ein Wildtier, vermutlich ein Fuchs, auf der Straße, dem sie ausweichen wollte. Dabei verriss die Fahrerin das Lenkrad und raste mit ihrem VW Scirocco über den Straßengraben hinweg gegen einen Baum. Die Wucht des frontalen Zusammenstoßes war so groß, dass der Wagen erst nach einer 90-Grad-Drehung zum Stehen kam.

Die Fahrerin hatte Glück im Unglück: Die Airbags lösten aus und sie erlitt nur ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das unfallverursachende Tier ist flüchtig.

