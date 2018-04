Oberpfalz: US-Militärfahrzeug droht in die Vils zu stürzen

Zuvor war der Fahrer des Humvee von der Straße abgekommen - vor 52 Minuten

ENSDORF - Am Dienstag kam der Fahrer eines Humvee des US-Militärs zwischen Ensdorf und Schmidmühlen (Landkreis Amberg-Sulzbach) von der Straße ab und blieb in Schräglage am Ufer der Vils hängen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Kurz nach Ensdorf kam der Fahrer des Militärfahrzeugs - vermutlich aus Unachtsamkeit - von der Straße ab und walzte die Leitplanke über mehrere Meter nieder. Anschließend rutschte der Humvee die Uferböschung hinab, blieb jedoch hängen bevor er in den Fluss stürzen konnte.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs sperrte die Polizei die Straße ab.

