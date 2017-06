Ochsenfurt: Feuer in Zuckerfabrik glimmt immer noch

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten - vor 23 Minuten

OCHSENFURT - Großeinsatz in Ochsenfurt: Am Samstagabend ist auf dem Gelände der Firma Südzucker ein Lärmschutzwall aus Strohballen in Flammen aufgegangen. Nach einer langen Nacht kämpft die Feuerwehr auch am Sonntag noch mit Glutnestern.

Die ganze Nacht über war die Feuerwehr damit beschäftigt, den Brand auf dem Gelände einer Zuckerfabrik einzudämmen. © NEWS5 / Hoefig



Die ganze Nacht über war die Feuerwehr damit beschäftigt, den Brand auf dem Gelände einer Zuckerfabrik einzudämmen. Foto: NEWS5 / Hoefig



Über den Rundfunk hatte die Polizei die Anwohner in Ochsenfurt gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brand auf dem Gelände der Zuckerfabrik von Südzucker war am Samstagabend schon von Weitem sichtbar. Durch das Feuer bildete sich eine schwarze Rauchwolke, die über das Bärental hinweg in Richtung Mainklinik zog.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an, um den Brand zu bekämpfen. Rund 270 Retter sollen insgesamt vor Ort gewesen sein. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, auch Stunden nach dem Ausbruch loderte das Feuer noch, da sich die Flammen auf einen etwa 160 Meter langen Tunnel der Zuckerfabrik ausgeweitet hatten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt diesbezüglich.

Bilderstrecke zum Thema Schwarzer Rauch über Ochsenfurt: Kampf gegen Feuer bei Südzucker Am Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in Ochsenfurt ausrücken. Ein Lärmschutzwall aus Strohballen auf dem Gelände der Firma Südzucker ist in Flammen aufgegangen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer breitete sich aus und war auch am Sonntagmorgen nicht gelöscht.



Zum Ablauf ist Folgendes bekannt: Gegen 17.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Brand auf dem Fabrikgelände in der Marktbreiter Straße ein. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ochsenfurt vor Ort eintraf, brannte ein aus Strohballen gebauter Lärmschutzwall lichterloh. Die Flammen griffen dann auch auf Firmengebäude über. Das Ausmaß des Schadens ist derzeit laut Polizei noch nicht abschätzbar.

Die Löscharbeiten dauerten die Nacht über an. "Das Hauptfeuer ist aus", sagte am Sonntagmittag ein Sprecher der Polizei Würzburg gegenüber nordbayern.de. Das Stroh glimme allerdings immer noch.

Der Einsatz führte auch zu Verkehrsbehinderungen. Die Südtangente sowie die Marktbreiter Straße in Ochsenfurt wurden für den Verkehr gesperrt. Zeitweise war auch die Bahnstrecke zwischen Ochsenfurt und Treuchtlingen beeinträchtigt. Im Einsatz befanden sich neben der Werksfeuerwehr Südzucker Ochsenfurt auch die Berufsfeuerwehr und die Feuerwehrschule Würzburg sowie ein Großaufgebot an Freiwilligen Feuerwehren aus den Landkreisen Würzburg und Kitzingen.

Der Rettungsdienst war ebenfalls mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Auch das Technische Hilfswerk und Notfallmanager der Deutschen Bahn waren im Einsatz.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.