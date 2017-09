Offene Tore: Besucher stürmen die Wiesn

Trotz Regen schon in den Morgenstunden großer Andrang in München - vor 28 Minuten

MÜNCHEN - Bei riesigem Andrang hat das Oktoberfest seine Pforten geöffnet. Die Menschen drängten am Samstagmorgen in Scharen durch die Eingänge. Einige schubsten Ordner beiseite und rannten auf das Gelände, um einen der begehrten Plätze in den Bierzelten zu ergattern.

Die Besucher stürzten sich nach der Öffnung der Wiesn Hals über Kopf auf das Festgelände. © Sven Hoppe/dpa



Erstmals durften die Gäste erst um 9.00 Uhr auf das Festgelände. Denn aus Sicherheitsgründen wurden Lieferverkehr und Besucherströme entzerrt. Vor der Öffnung der Eingänge hatten die letzten Lieferfahrzeuge unter anderem der Brauereien das Gelände verlassen. Wie schon im Vorjahr ist das Festgelände umzäunt und nur über die offiziellen Eingänge zugänglich.

Vorglühen im Regen

Die Gepäckaufbewahrungsstellen hatten gegen 9 Uhr noch reichlich Platz. Ohnehin hatten die meisten Rücksäcke und größere Taschen gleich zu Hause gelassen; sie sind wie schon im Vorjahr erneut aus Sicherheitsgründen verboten.

Viele Wiesngäste hatten seit dem frühen Morgen ausgeharrt. Die ersten kamen schon in der Dunkelheit und hielten sich mit Kaffee oder Brotzeit unter den Regenschirmen warm – einige glühten mit mitgebrachtem Bier vor.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird um Punkt 12 Uhr das erste Fass Bier anzapfen und damit die Wiesn eröffnen. Erst dann fließt offiziell das Bier.

Das Fest dauert bis zum 3. Oktober.

dpa