Mega-Lasershows, nackte Haut und ganz viel Dezibel: Scooter, alias H.P. Baxxter brachte am Freitag die Nürnberger Arena komplett zum Ausrasten. Nach "Hyper Hyer" oder "How much is the fish" stand gegen Mitternacht kein Bein mehr still, ob man wollte oder nicht. Wir haben alle Bilder parat!