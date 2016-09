Opel kracht in Müllwagen: Mann stirbt bei Cham

Pkw kolldierte geriet bei Chamerau von der Fahrbahn - Kollision mit Mülllaster - vor 1 Stunde

CHAM - Am Mittwoch ist es in Cham zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw-Fahrer ums Leben kam. Das Unfallauto stieß mit einem Müllwagen auf einer Staatsstraße bei Chamerau zusammen. Die Ermittlungen dauern an.

Bei einer Kollision verlor ein Pkw-Fahrer sein Leben. © NEWS5 / Klingeisen



Beim Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Müll-Lastwagen ist ein Pkw-Fahrer bei Cham am Mittwoch tödlich verunglückt.

Der Opel-Fahrer ist aus bislang ungeklärten Gründen auf die linke Fahrspur gekommen und mit dem Müllentsorgungsfahrzeug zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der Pkw-Fahrer tödlich, die beiden Insasses des Lastwagens kamen mit leichten Verletzungen davon.

Das Unglück ereignete sich auf einer Staatsstraße auf Höhe der Chamerau. Beide Fahrzeuge trugen Schäden davon, auch die Leitplanken wurden erheblich beschädigt, teilte die Polizei mit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 35.000 Euro.

mw

