Orkangefahr! Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen

Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h - Neue Schneefälle erwartet - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Alarmstufe orange: nach den wettertechnisch eher unspektakulären Tagen in der letzten Zeit wird es in der Nacht auf Freitag richtig stürmisch in der Region.

Zum Glück sind die Haare angewachsen: Wer sich in der Nacht auf Freitag vor die Tür traut, dem wird es kräftig um die Ohren pfeifen. © afp



Zum Glück sind die Haare angewachsen: Wer sich in der Nacht auf Freitag vor die Tür traut, dem wird es kräftig um die Ohren pfeifen. Foto: afp



Und das nicht zu knapp: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem möglichen Unwetter, das in der Nacht zum Freitag bis zum Freitagmittag Glätte, Sturmböen und starke Schneeverwehungen mit sich bringen könnte. In großen Teilen Frankens sind laut aktueller Wetterkarte schwere Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h möglich, die Oberpfalz könnte zunächst verschont bleiben. Die Unwetterzentrale schreibt sogar von einem möglichen Orkan - dafür wären Windgeschwindigkeiten von 117,7 km/h nötig.

Zudem könnte heftiger Schneefall einigen Regionen in der Mitte und im Westen Deutschlands bis zu 30 Zentimeter Neuschnee bringen. Die Folge könnten erhebliche Verkehrsbehinderungen sein. Betroffen ist ein breites Band von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsens und Hessen bis nach Thüringen und Sachsen-Anhalt. Örtlich könnten innerhalb von nur sechs Stunden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Im Norden und Osten werden zudem orkanartige Böen erwartet.

Bilderstrecke zum Thema Schnee von gestern: Die härtesten Winter in Nürnberg Kalt, kälter, 1963: Zahlreiche Winter trafen in den letzten Jahrzehnten Franken und Nürnberg. An ein paar Monate dürften sich viele Nürnberger sogar noch erinnern - und ein leichtes Frösteln fühlen. Ein Rückblick in Bildern auf die kältesten und härtesten Winter der letzten Jahrzehnte.



Der Freitag bleibt dann ebenso stürmisch mit orkanartigen Windgeschwindigkeiten. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 3 Grad, was sich bei den stürmischen Böen laut wetter.com allerdings wie -7 Grad anfühlt. In der Nacht auf Samstag fallen die Temperaturen dann nochmals ab auf -2 Grad und es kommt zu neuen Schneefällen. Der Wind lässt nach.

So ähnlich bleibt das Wetter dann auch am Wochenende. Bei Temperaturen um die 0 Grad und mäßigen bis frischen Böen kann es dann in der Nacht auf den Sonntag bei verbreitetem Schneefall zu starken Verwehungen kommen. Anfang kommender Woche soll es laut Wetterochs frostig-kalt werden.

Skihasen und Snowboardfans, die sich dennoch auf die Pisten trauen, finden hier die Lifte in der Region: