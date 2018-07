Papagei und Frau mit Krampfadern beschäftigen Polizei

Lichtenfelser Beamte bekamen es mit zwei kuriosen Fällen zu tun - vor 1 Stunde

LICHTENFELS - Bei gleich zwei kuriosen Begegnungen mussten die Beamten der Lichtenfelser Polizei am Samstag und Sonntag ihr diplomatisches Geschick anwenden. Ein Papagei kristallisierte sich als Störenfried heraus, eine Frau im Polizeikostüm und mit Krampfadern sorgte am Bahnhof für Aufsehen.

Für eine besondere Art der Ruhestörung sorgte am Samstag gegen 17 Uhr ein plappernder Papagei. Eine Anwohnerin der Coburger Straße in Lichtenfels rief die Polizei wegen des Störenfrieds. Seit Freitagabend habe sie ein lautstarkes Krächzen aus einem Baum vor ihrem Anwesen vernommen.

Nun konnte sie den Übeltäter ausfindig machen: Es handelte sich um einen großen, blaugrünen Papagei. Der Ara saß in zirka sieben Metern Höhe und lärmte vor sich hin. Als die Polizei vor Ort eintraf, gesellte sich zufällig auch der Besitzer des Tiers hinzu. Ihm gelang es, den Vogel aus dem Baum zu locken und mit nach Hause zu nehmen.

Einige Stunden später bekamen es die Beamten wiederum mit einem kuriosen Fall zu tun, diesmal allerdings nicht tierischer Natur.

Am Sonntag um kurz vor ein Uhr nachts teilte ein Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Bamberg mit, dass ihn am Bahnhof in Lichtenfels eine Dame in einem Polizeikostüm angehalten habe.

Sie bat den Autofahrer um Hilfe, weil sie ihre Schlüssel nicht mehr finden konnte und außerdem Krampfadern habe. Die Polizisten trafen vor Ort auf eine amtsbekannte 49-Jährige. Die Beamten forderten sie auf, die Straße zu verlassen und sich nach Hause zu begeben. Die Frau kam der Bitte bereitwillig nach.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.