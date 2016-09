Pärchen mit fünf Kilo Rauschgift im Zug erwischt

MÜNCHEN - Bei einer Kontrolle ging den Polizeibeamten auf der Zuglinie von München nach Budapest ein dicker Fisch ins Netz: Vier Kilo Kokain und ein Kilo Methamphetamin wurden bei einem Pärchen im Gepäck sichergestellt.

Bei einer Durchsuchung in einem Zug fanden Polizeibeamte vier Kilo Kokain und ein Kilo Methamphetamin im Gepäck eines Pärchens. Foto: LKA Bayern



Fahnder aus Traunstein haben in einem Zug vier Kilogramm Kokain und ein Kilo der synthetisch hergestellten Droge Crystal sichergestellt. Die Beamten hatten eine 28 Jahre alte Frau und deren acht Jahre älteren Begleiter in dem aus München kommenden Zug kontrolliert. Beide wollten nach Venedig fahren, wie das Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilte.

Bei der Durchsuchung des Gepäcks entdeckten die Polizisten am Dienstag das Rauschgift, das unter doppelten Böden zweier Koffer versteckt war. Die Drogenschmuggler wurden festgenommen. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rosenheim erließ Haftbefehl.

