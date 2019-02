Parteitag: Grüne nehmen Kommunalwahlen ins Visier

In Bad Windsheim legte die Partei ihren Kurs fest - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Jubel über den ungebrochenen Aufschwung nach der Wahl und den Blick fest auf die Kommunalwahlen 2020: Der Parteitag der bayerischen Grünen erlebte einen kämpferischen ersten Tag in Bad Windsheim.

Wegen der Landtagswahl haben die Grünen im Herbst nicht nur ihren Parteitag verschoben. Pünktlich zum Start ins Europawahljahr ist die Zeit dafür aber reif. © Georg Körfgen



Wegen der Landtagswahl haben die Grünen im Herbst nicht nur ihren Parteitag verschoben. Pünktlich zum Start ins Europawahljahr ist die Zeit dafür aber reif. Foto: Georg Körfgen



Bei einem Parteitag sollte die Stimmung immer irgendwie gut sein. Die Grünen in Bayern müssen nach 17,6 Prozent bei den Landtagswahlen ihre Euphorie redselig bremsen und beherzigen das in allen Gesprächen. Aber Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch entzückte die Grünen dann doch zu sehr: Der CSU-Mann begrüßte die Grünen im Kongresszentrum nicht nur ausgesprochen herzlich, sondern schenkte dem krawattenlosen Parteivorsitzenden Eike Hallitzky spontan eine Krawatte - er hatte eine grüne an. Hallitzky legte sie an diesem ersten Tag im Kongresszentrum nicht mehr ab.

Der Applaus für den Politik-Award, den die bayerischen Grünen für ihre erfolgreiche Kampagne zur Landtagswahl 2018 vor wenigen Augen erhalten haben, hatte die Stimmung für den zweitägigen Parteitag vorgegeben. 38 Landtagsabgeordnete, eine Fraktion mit dem jüngsten Durchschnittsalter im Maximilianeum, Umfragewerte um die 20 Prozent - wer soll da noch meckern?

Sorgen machen die Strukturen in der Fläche

Die bayerischen Grünen haben sich erkennbar verordnet, nach vorne zu schauen und sich nicht berauschen zu lassen. Sorgen machen die Strukturen in der Fläche. In manchen Kleinstädten sind die Grünen noch immer nicht im Gemeinderat - ausgerechnet in der Gastgeberstadt Bad Windsheim ist das so. In vielen kleineren Orten sowieso nicht.

Eike Hallitzky, mitverantwortlich für den furiosen und erfolgreichen Wahlkampf 2018, sieht das Problem: "Wir haben unsere Stimmen überall verdoppelt, da gab es keinen Unterschied zwischen Stadt und Land." Nun müssten die Strukturen in der Fläche verstärkt werden. Hallitzky hat hier die Bezirksebene im Blick, in zahlreichen Gegenden sollen neue Ortsverbände gegründet werden. Hallitzky verspricht eine direkte Förderung dieser neuen Gruppen: "Das kann eine Kampagne sein, das kann der Aufbau einer Geschäftsstelle sein." Geld wird fließen. Jedoch fügt Hallitzky hinzu: "Unsere finanziellen Möglichkeiten hinken unserer Bedeutung hinterher." Auch hier rückt die Kommunalwahl im März 2020 in den Fokus: "Sie ist die richtige Zeit dafür."

"Wohlfühlpartei" ist "Blödsinn"

Noch während des Parteitages zeigte sichte sich ein schwelender Konflikt bei Bayerns Grünen. Nach einem neuen Delegiertenschlüssel wird weiter nach Stärke der Mitgliederverbände zu Parteitagen eingeladen. Dadurch soll die Delegiertenzahl bei Versammlungen begrenzt werden. Ein Antrag, die kleineren Kreisverbände vor allem gegenüber dem sehr präsenten München zu stärken, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Unterstützt worden war er von den Bezirken Oberfranken und Oberpfalz.

Mächtig regt den Vorsitzenden, der am Sonntag wiedergewählt werden will, der Vorwurf einer "Wohlfühlpartei" auf. CSU und FDP haben den Begriff aufgebracht, um eine Erklärung für den Erfolg der Grünen mühsam ringend. "Blödsinn" sagt Hallitzky. "Die Leute haben bei uns das Gefühl, dass da einer ist, der macht, was er sagt.“ Bei den einen seien die Grünen zu sehr Wohlfühlpartei, den anderen zu radikal. Ein Widerspruch, sagt Hallitzky.

Kommentar: Andere Parteien haben die Grünen unterschätzt

Am Rande des Parteitages kamen dazu auch nachdenkliche Töne. Barbara Fuchs, Abgeordnete des Stimmkreises Fürth, ist wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion. Gegen den Vorwurf der "Wohlfühlpartei", die zugleich die Nöte der kleinen Leute nicht kenne, setzt sie eine breite Mitgliedschaft bei den Grünen, die sich auch in Ämtern zeigen muss: "Wir haben genug Leute, die das ganz normale Leben kennen." Diese Köpfe müssten sich bei den Kommunalwahlen zeigen.

Hartmann spricht von einer "Mega-Aufgabe"

Ähnlich reagiert Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender neben Katharina Schulze. Neben die ökologische Frage müsse die Partei mehr die soziale Frage beschäftigen. Zudem sei es eine "Mega-Aufgabe" für die anstehende Kommunalwahl 2020, das "Gefälle zwischen Stadt und Land" zu reduzieren. Ziel für Hartmann ist, auch in allen Gemeinden unter 5000 Einwohner mit Listen anzutreten. Die Frage sei doch, sagt Hartmann, "wie kommt die Seniorin mit dem Bus zur Freundin ins Nachbardorf?" Da seien die Grünen ganz nahe an den Problemen der Menschen vor Ort. "Und der Bus ist bestimmt nicht für die Besserverdiener."

Die bayerischen Grünen hatten die Kommunalwahlen derart stark im Blick, da drohte die viel nähere Wahl beim Parteitag fast unterzugehen: Im Mai wird das Europaparlament neu gewählt. Selbst die Spitzenkandidatin Henrike Hahn sah ganz klar die Kommunalwahl als wichtige Weichenstellung für die bayerischen Grünen und Chance für eine zweite Überraschung. Viel sei sie auf Empfängen unterwegs, viel bei Veranstaltungen: "Europa und die Gemeinden, die Themen gehen doch ineinander."

Europawahl nur am Rande Thema

Die Münchnerin Henrike Hahn soll Barbara Lochbihler ablösen, die nach zehn Jahren in Straßburg nicht mehr antritt. Mit einer Lobesrede von Parteitagsgast Claudia Roth wurde sie mit stehenden Ovationen in Bad Windsheim von den Delegierten verabschiedet.

Sigi Hagl, noch neben Hallitzky Landesvorsitzende der Grünen, sah die Partei in Europa als "Bollwerk gegen Rechtsruck und Populismus". Hagls selbstbewusster Satz war ein Beispiel für die Stimmung: Die Grünen gehen äußerst selbstbewusst in den Europa-Wahlkampf.

Hagl tritt indes nicht mehr für den Landesvorstand an. Sie hat andere Pläne, die ebenfalls die anstehende Attacke der Grünen auf die Dörfer und Städte beweist: "Ich will Oberbürgermeisterin von Landshut werden."

Georg Körfgen Leiter Redaktion Metropolregion & Bayern E-Mail