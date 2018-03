Patient verletzt Haßfurter Polizistin mit Messer

65-Jähriger randalierte zuvor in einem Krankenhaus und griff Arzt an - vor 8 Stunden

HASSFURT - Die Haßfurter Polizei wurde am Sonntagmittag in ein Krankenhaus gerufen, in dem sich ein Patient aggressiv verhielt. Dieser griff eine Beamte mit einem Messer an und widersetzte sich seiner Festnahme massiv.

Das Personal eines Krankenhauses in Haßfurt rief am Sonntag gegen 11.45 Uhr die Polizei, nachdem ein Patient einen Arzt angegriffen hatte. Als eine Polizeistreife in der Hofheimer Straße ankam, traf sie auf den 65-Jährigen, der sich auch gegenüber den Beamten sofort aggressiv verhielt.

Obwohl die Beamten versuchten, den Mann zu beruhigen, ging er auch auf sie los. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stach er dabei auch mit einem Messer in Richtung des Oberkörpers einer Beamtin, wobei sich die Polizistin Verletzungen am Oberkörper zuzog.

Erst nach Androhung des Schusswaffengebrauchs und unter Einsatz von Pfefferspray ließ der Krankenhaus-Patient sein Taschenmesser fallen, wonach die Polizisten ihn überwältigten. Im Zuge dessen schlug der Gewaltäter der zuvor verletzten Beamtin noch mehrfach ins Gesicht und versuchte weitere von ihm mitgeführte Taschenmesser gegen die Beamten

einzusetzen. Schließlich konnte der Landkreisbewohner überwältigt, gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden.

Die Kripo Schweinfurt übernahm in dem Fall weitere Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg. Eine Nacht verbrachte der Tatverdächtige in einer Haftzelle, dann wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Bamberger Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Letzterer beantragte die Unterbringung des 65-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik. Derweil ermittelt die Kriminalpolizei weiter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und des Widerstands gegen Polizeibeamte.

