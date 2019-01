Patrouille durch Amberg: Polizei prüft "Bürgerwehr"

Oberbürgermeister: "Dieser Hass und die Gewaltandrohungen gehen mir zu weit" - vor 1 Stunde

AMBERG - Nach der mutmaßlichen Prügelattacke von vier Flüchtlingen im bayerischen Amberg prüft die Polizei Berichte über eine angeblich rechte Bürgerwehr. Zuvor waren auf der Facebookseite der NPD Nürnberg Bilder gepostet worden, auf welchen Männer in Warnwesten durch die oberpfälzische Stadt liefen.

Vier Männer streifen mit Warnwesten durch Amberg - dieses Bild veröffentlichte die NPD Nürnberg auf Facebook. © Screenshot Facebook



Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag, der Polizei seien entsprechende Auftritte nur durch soziale Medien bekannt. Konkrete Hinweise auf Bürgerwehren oder Patrouillen habe die Polizei aber bisher nicht."Wir dulden keine rechtsfreien Räume. Schutzzonen oder ähnliche Aktionen, die die Bevölkerung verunsichern können, werden strikt abgelehnt", sagte der Polizeisprecher. Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) sagte der Mittelbayerischen Zeitung, im Stadtgebiet seien patrouillierende Gruppen beobachtet worden. Die NPD Nürnberg veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite Fotos, die vier Menschen in roten Westen mit der Aufschrift "Wir schaffen Schutzzonen" zeigen. Auf Facebook zog die Aktion allerdings viel Spott auf sich.

Cerny reagierte dem Zeitungsbericht zufolge "schockiert" über die Reaktionen auf die Gewalttat. "Ich kann die Verunsicherung, wie ich sie in manchen Reaktionen von Ambergern sehe, durchaus verstehen, aber dieser Hass und die Gewaltandrohungen, die nun aus der ganzen Republik kommen, gehen mir zu weit", sagte der Oberbürgermeister. Amberg habe "keine echte rechte Szene". Allerdings seien einzelne Rechte bekannt und hätten beispielsweise an rechten Demonstrationen wie in Chemnitz teilgenommen.

Am Samstagabend waren in der oberpfälzischen Stadt zwölf Menschen attackiert und verletzt worden, ein 17-Jähriger wurde wegen einer Kopfverletzung stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Gegen vier Beschuldigte im Alter von 17 bis 19 Jahren wurde Haftbefehl erlassen. Sie stammen aus Afghanistan und dem Iran. Nach Angaben der Polizei standen die Tatverdächtigen unter Alkoholeinfluss, als sie die Passanten attackierten.

epd