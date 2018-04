Pause zum Wochenstart: Sommer gönnt sich eine Auszeit

NÜRNBERG - Was war das für ein traumhaftes Wochenende: Mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 28 Grad zog es ganz Franken ins Freie. Der Start in die neue Woche sorgt dafür leider für trübe Stimmung.

Zum Start in die neue Woche kann sich die Sonne kaum gegen die Wolken durchsetzen. Schon am Dienstag ist aber wieder Änderung in Sicht. © dpa



Am Montag müssen wir uns die Augen reiben: Ja, es gibt den April 2018 tatsächlich auch ohne Sonne - und das den ganzen Tag. Während es die warmen Strahlen morgens noch teilweise durch die Wolkendecke schaffen, gewinnt das Grau in Grau ab Mittag mehr und mehr. Nachmittags ist der Himmel dann komplett mit Wolken bedeckt, vereinzelt kann laut wetter.com auch der ein oder andere Regentropfen fallen. Den weißen Sneakern deshalb nach turbulenten Tagen mal eine Verschnaufpause gönnen. Immerhin bleibt es mild, die Temperaturen klettern auf maximal 20 Grad.

Ist der Tag geschafft, wartet am Dienstag dann direkt wieder eine Belohnung: Die Sonne kehrt zurück in die Region und hält sich wohl auch den ganzen Tag über. Kaum Wolken, viel blauer Himmel, dazu steigen die Temperaturen nochmal an, bis zu 21 Grad sind im Tagesverlauf möglich - so meldet es der Wetterochs. Das warme Klima hat übrigens noch weitere, wunderschöne Auswirkungen: Die Kirschblüte in Franken befindet sich auf dem absoluten Höhepunkt und taucht die Region in ein weißes Blütenmeer:

Damit die Aprilregeln nicht komplett außer Kraft gesetzt werden, kommt der Mittwoch dann wieder wechselhafter daher. Ein Mix aus Sonne und leichten Wolken lässt uns weitestgehend trocken bleiben, nur ganz vereinzelt sind gegen Nachmittag stellenweise ein paar Tropfen möglich. Dieser Mix setzt sich dann bis Ende der Woche fort. Kleiner Mutmacher direkt aus der Wetterzentrale von Nordbayern.de: Das Wochenende versorgt uns - Stand jetzt - dann wieder mit über zehn Stunden Sonne und Temperaturen um die zwanzig Grad. Den Grill also lieber nicht komplett aufräumen.