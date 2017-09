Die Sanierung des Alten Rathauses in Pegnitz schreitet voran. Es wurde auch allerhöchste Zeit, denn das denkmalgeschützte Gebäude hat unter Insekten und Pilzen stark gelitten. Unter anderem soll eine Betonkonstruktion die hölzerne Zwischendecke ersetzen, auch ein Lift für Rollstuhlfahrer ist geplant.

Vom Baumaufstellen, zum Austanzen bis zum Weckerklingeln: Es wird wieder gefeiert in der Region. Wir haben die Kerwas und Kirwas in der Region in einer Bildergalerie zusammengefasst.