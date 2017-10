100.000 Euro Schaden bei Regenunfällen

Autofahrer auf nassen Autobahnen zu schnell unterwegs - Insassen kamen glimpflich davon - vor 3 Stunden

PEGNITZ/BAYREUTH - Regenwetter sorgte am Sonntag wieder zu zahlreichen Unfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit auf den Autobahnen im Raum Bayreuth. Der Gesamtschaden summiert sich auf nahezu 100.000 Euro.

Am Sonntagfrüh befuhr ein 22-Jähriger aus Hamburg mit seinem VW die A9 in Richtung München. Auf Höhe Himmelkron kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Schutzplanke und anschließend mit dem Heck eines Renault, der von einer 35-Jährigen aus dem Kronacher Raum gefahren wurde. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher wurde angezeigt.

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 29-jährige Thüringerin mit ihrem Skoda auf der Autobahn in Richtung Berlin. Zwischen den Anschlussstellen Pegnitz und Trockau verbremste sie sich, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Thüringerin wurde verwarnt.

Am späten Sonntagnachmittag ereigneten sich fast zeitgleich zwei Unfälle auf der A70 zwischen den Ausfahrten Schirradorf und Thurnau. So waren ein 53-jähriger Rheinland-Pfälzer mit seinem VW Passat und ein 27-jähriger Thüringer mit seinem Renault jeweils zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs. Beide verloren in Fahrtrichtung Bayreuth die Kontrolle über ihre Autos und schleuderten in die rechte Betongleitwand. Der Rheinland-Pfälzer erlitt leichte Verletzungen, der Thüringer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird mit mindestens 45.000 Euro beziffert. Die beiden Fahrer wurden angezeigt.

Am Sonntagabend befuhr ein 39-Jähriger aus Mittelfranken mit seinem BMW die Autobahn in Richtung München. Auf Höhe Haag kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und krachte gegen die rechte Schutzplanke. Ein 46-Jähriger aus dem Raum München fuhr mit seinem BMW über die Trümmerteile und prallte ebenfalls in die rechte Schutzplanke. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Kurz nach Mitternacht fuhr ein 46-Jähriger aus der Oberpfalz mit seinem BMW auf der Autobahn in Richtung München. Auf Höhe Pegnitz kam er wegen zu hoher Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und schleuderte gegen die rechte Schutzplanke. Verletzt wurde auch hier niemand, der Gesamtschaden wird mit 15.000 Euro beziffert. Die beiden Unfallverursacher wurden angezeigt.

