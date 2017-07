100.000 Euro Schaden bei Weidenberg: Busfahrer flüchtete

Straßenreinigungsfahrzeug stürzte bei Ausweichmanöver eine Böschung hinab - vor 1 Stunde

WEIDENBERG - 100.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall nahe Weidenberg, als ein Straßenreinigungsfahrzeug von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinabstürzte. Verursacher war angeblich ein grüner Reisebus, der auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll. Die Polizei fahndet nach dessen Fahrer.

Am Montagnachmittag befuhr eine Straßenreinigungsmaschine die Staatsstraße 2181 von Weidenberg kommend in Richtung Warmensteinach. Kurz vor der Abzweigung Sophiental kam laut Aussage des geschädigten Fahrzeugführers ein grüner Reisebus auf seiner Fahrbahn entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer der Reinigungsmaschine nach rechts aus, kam in das unbefestigte weiche Bankette und fuhr anschließend eine Böschung hinab. Dort kippte sein Spezialfahrzeug um und blieb schwer beschädigt liegen.

Der Busfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Weidenberg fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Für die Bergung des Fahrzeuges musste die Staatsstraße kurzfristig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

