Am Sonntamorgen ist ein 21-Jähriger mit seinem Skoda auf der B 303 in Richtung Stadtsteinach unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache hat er dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb schließlich neben der Straße liegen. Polizisten fanden den toten Fahrer etwa 50 Meter weiter, er wurde aus dem Auto geschleudert.

Am Samstagmorgen ist ein Lastwagenfahrer mit seinem Sattelschlepper bei Vorderröhrenhof im Landkreis Bad Berneck von der Straße abgekommen. Die Einsatzkräfte waren mehrere Stunden mit der Bergung beschäftigt. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Der 49-Jährige Fahrer eines Pkw übersah beim Abbiegen auf der Bayreuther Kreuzung Hohenzollernring/Wieland-Wagner-Straße einen entgegenkommenden Bus. Der Busfahrer musste so stark bremsen, dass sich sieben Fahrgäste leicht verletzten.

