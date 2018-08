Vermutlich wollte sich die 22-jährige Studentin aus Bayreuth im Trebgaster Badesee (Landkreis Kulmbach) am Mittwochnachmittag aufgrund der anhaltenden Hitze nur etwas abkühlen. Doch möglicherweise endete der Sprung ins kalte Wasser in einer Tragödie. Seit 13.30 Uhr fehlt von der jungen Frau jede Spur. Eine großangelegte Suchaktion mit Rettungstauchern und Polizeihubschrauber wurde infolgedessen gestartet, bislang allerdings ohne Erfolg.

Was für ein Schreck für den Landwirt: Am Montag ist in Pegnitz ein Mähdrescher in Brand geraten, sofort rückte die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug ablöschen, doch es wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen griffen aber auch auf ein Feld und die angrenzende Hecke über.