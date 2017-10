11000 Euro Schaden bei Unfall in der Nähe von Auerbach

Zwei Autos krachen am Mittwochmorgen bei Auerbach ineinander - erhebliche Störungen im Berufsverkehr - vor 2 Stunden

AUERBACH - Für beträchtliche Störungen des Berufsverkehrs sorgte ein Unfall am frühen Mittwochmorgen. Gegen 6.20 Uhr kam ein 26-Jähriger aus dem Auerbacher Raum mit seinem Audi aus der B470 und wollte in Richtung Amberg weiterfahren. Kurz nach der Einfahrt auf die B85 kam ihm auf seiner Fahrspur ein roter Citroen-Kleinwagen, der in Richtung Autobahn unterwegs war, entgegen. Es kam unweigerlich zum Zusammenstoß.

An dem roten Citroen entstand bei dem Zusammenstoß bei Auerbach Totalschaden. © Brigitte Grüner



In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Der 26-Jährige aus Sulzbach-Rosenberg kam mit leichten Verletzungen in die Pegnitzer Sana-Klinik, der Auerbacher wurde von seiner Familie abgeholt. Den Schaden am Audi bezifferte die Polizei auf mindestens 7000 Euro. Der Totalschaden am Kleinwagen beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Die Unfallursache war schnell geklärt: Der rote Citroen war auf der falschen Fahrspur unterwegs. Der Grund dafür war unmittelbar nach der Unfallaufnahme noch unklar. Die Feuerwehren aus Auerbach und Michelfeld waren im Einsatz.

Mit rund 7000 Euro Schaden beziffert die Polizei den Schaden am Audi, der bei einem Unfall in der Nähe von Auerbach passiert ist. © Brigitte Grüner



An der Unfallstelle waren Kraftstoffe ausgetreten. Die Verkehrsabsicherung war aufwändig, da die Fahrzeuge an der Dornisch-Kreuzung und am Michelfelder Kreisverkehr aufgehalten und über die B470 geschickt wurden.

Entsprechend lang waren die Schlangen an den Ampeln im Auerbacher Stadtgebiet. Auch die Ausfahrt der B470 in Richtung Auerbach musste während des Berufsverkehrs vorübergehend gesperrt werden.

