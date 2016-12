120 Aktive bekämpften Brand in Engelmannsreuth

Im Dachgeschoss eines Wohnhauses war Feuer ausgebrochen - Zwei Drehleitern vor Ort - vor 34 Minuten

ENGELMANNSREUTH - Großalarm wurde am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags wegen eines Dachstuhlbrands in Engelmannsreuth ausgelöst. Sogar über die Grenzen des Regierungsbezirks hinaus wurden rund 120 Feuerwehrleute an den Brandort gerufen.

Ein Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Engelmannsreuth rief 120 Wehrmänner auf den Plan. © News5/Holzheimer



Beim Eintreffen der ersten Wehrmänner war lediglich eine Rauchenentwicklung zu bemerken, aber keine offenen Flammen. Durch ihr überlegtes und rasches Vorgehen konnten die Aktiven den Brandherd im Dachbereich schnell ausmachen und ein Durchbrechen der Flammen verhindern. Mit den Nachlöscharbeiten waren sie jedoch noch einige Zeit beschäftigt.

Nach ersten und unbestätigten Angaben von vor Ort wurde eine Person leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Pegnitz gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Wegen der starken Rauchentwicklung ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar.

Im Einsatz waren unter anderem auch die Drehleitern aus Pegnitz und Bayreuth sowie Wehren aus Schnabelwaid, Haidhof, Neuhof, Troschenreuth und Vorbach.

