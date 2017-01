1400 Euro Strafe für rasenden Sattelzugfahrer auf A9

Tscheche war zudem mehrfach ohne Tachoscheibe gefahren - vor 1 Stunde

HIMMELKRON - Mit Geschwindigkeiten von bis zu 122 Km/h war am Mittwochmittag ein 46-jähriger tschechischer "Kapitän der Landstraße" mit seinem Sattelzug auf der Autobahn unterwegs. Als er angehalten wurde, war wegen verschiedener Delikte eine hohe Sicherheitsleistung fällig.

Dass er mit seinem Truck lediglich 80 "Sachen" fahren darf interessierte den 46-Jährigen offensichtlich nicht. Mehrfach entnahm er auch die Tachoscheibe und fuhr ohne jede Aufzeichnung.

Bei einer Kontrolle am Autohof in Himmelkron folgte das dicke Ende. Fast 1400 Euro Sicherheitsleistung musste der Tscheche bezahlen, bevor er die Fahrt in seine Heimat fortsetzen durfte.

