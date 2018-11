145 Teilnehmer schwammen 591 Kilometer

Mehr Teilnehmer am 24-Stunden-Schwimmen in Pottenstein — Sogar Fünfjähriger am Start

POTTENSTEIN - Das diesjährige 24-Stundenschwimmen der DLRG Pottenstein im Erlebnis- und Familienbad Juramar war ein voller Erfolg. 145 Teilnehmer legten dabei eine Gesamtschwimmstrecke von rund 591 Kilometern zurück.

Stellen sich zum Erinnerungsfoto auf: Die Teilnehmer Inessa Bergen, Xaver Gnan, Lena Körber und Malena Zitzmann (vorne von links) sowie Joachim Linhardt, Bernd Ducke, Georg Buhl und Stefan Frühbeißer (hinten v.l.). © Foto: Thomas Weichert



Bürgermeister Stefan Frühbeißer zeigte sich während der Siegerehrung voll des Lobes und dankte den Organisatoren und Helfern. Der 58-jährige Pegnitzer Bernd Ducke konnte den Pokal für die größte Schwimmstrecke der Männer entgegennehmen. Ducke schwamm 42 048 Meter. Bei den Frauen gewann die erst 14-jährige Inessa Bergen mit einer Schwimmstrecke von 20 520 Metern. Jüngster Teilnehmer war der fünfjährige Noah Hansen, der 576 Meter zurücklegte. Den Pokal für die stärkste auswärtige Gruppe nahm Xaver Gnan für die Wasserwacht Pegnitz in Empfang.

Die 32 Wasserwachtler waren insgesamt 53 807 Meter geschwommen. Auf Platz zwei kamen die Schwimmfreunde Pegnitz mit 27 Teilnehmern. Bei den Pottensteiner Gruppen siegte die Graf-Botho Schule mit 17 Teilnehmern, die insgesamt 38 088 Meter schwammen. Malena Zitzmann und Lena Körber nahmen den Pokal für die Schule entgegen.

Insgesamt beteiligten sich dieses Jahr zwölf Gruppen und damit zwei mehr als 2017. Auch die Gesamtteilnehmerzahl hat sich um zwei Personen erhöht.

