16-Jährige gibt bei Pegnitzer Fight Night ihr Boxdebüt

"Sie ist fit, gut vorbereitet und will es unbedingt": Patrice Heer und Trainer Tobias Potzler im Interview - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Wenn am Samstag, 4. November, zum dritten Mal die jährliche Pegnitzer Fight Night stattfindet, wird auch Patrice Heer einen Kampf bestreiten, sie gibt mit 16 Jahren ihr Boxdebüt. Wir sprachen mit ihr sowie Trainer und Leiter von Fight Sports Pegnitz, Tobias Potzler.

Patrice Heer (rechts) gibt ihr Boxdebüt. Tobias Potzler (links) ist bei der Pegnitzer Fight Night nicht als Kämpfer dabei, er hat sich lieber auf die Vorbereitung seiner Schützlinge konzentriert. Foto: Hans von Draminski



Frau Heer, warum steigen Sie als 16-jähriges Mädchen schon in den Ring?

Patrice Heer: Es liegt einfach in der Familie. Mein Opa hat es gemacht, mein Vater hat es gemacht und mein Bruder auch. Boxen hat mir schon immer gefallen.

Wann haben Sie angefangen?

Heer: Vor elf Monaten. Eigentlich nur als Hobby, aber es ist dann mehr geworden, eben weil es mir so sehr gefällt.

Und weil Frau Heer Talent mitbringt, Herr Potzler?

Tobias Potzler: Für ihr Alter, Gewicht und Erfahrung hat sie einen unheimlich explosiven Schlag, da hatten wir bis jetzt noch nichts Vergleichbares. Die Hingabe von ihrer Seite zum Sport ist top. Wenn jemand nach der harten Trainingseinheit noch in der Halle bleibt und sich alleine an den Sandsack stellt, merkst du einfach: Der meint es ernst. Wenn Patrice in diesem Maße dranbleibt, kann sie eine Zukunft im Boxen vor sich haben.

Und elf Monate Trainingserfahrung genügen, um bei einem richtigen Kampf in den Ring zu steigen?

Potzler: Natürlich haben wir überlegt, ob wir noch ein halbes Jahr warten sollen. Aber bis dahin kann so viel passieren. Vielleicht verletzt sie sich im Training? Momentan ist Patrice fit, gut vorbereitet und will es unbedingt, also machen wir es. Natürlich haben da auch die Eltern mitzuentscheiden, aber sie sind einverstanden. Der Zeitpunkt passt also.

Was sagen denn Ihre Eltern zu Ihrem Ringdebüt, Frau Heer?

Heer: Mein Vater freut sich sehr. Meine Mutter zwar auch, aber sie ist ziemlich aufgeregt, sogar aufgeregter als ich.

Haben Sie sich über Ihre Gegnerin informiert?

Heer: Ich weiß, wie sie heißt, woher sie kommt und wie viel sie wiegt. Mehr will ich auch gar nicht wissen über sie.

Potzler: Bei solchen Kämpfen kannst du leicht übers Ohr gehauen werden. Uns ist es wichtig, dass Patrice wirklich gegen eine Kämpferin antritt, die ebenfalls noch keine Erfahrung hat. Ich kenne den Chef des gegnerischen Vereins, dem kann ich vertrauen.

Wie viele Kämpfe wird es bei der Fight Night geben?

Potzler: Wir planen mit zwölf Kämpfen. Da kann aber bis zum letzten Moment noch was passieren. Vielleicht verletzt sich noch jemand oder wird krank?

Welche Kampfsportarten gibt es zu sehen?

Potzler: Kickboxen, klassisches Boxen, Thaiboxen und Mixed Martial Arts. Ich glaube, ich habe nichts vergessen.

Wie viele Kämpfer steigen für Pegnitz in den Ring?

Potzler: Mit Patrice sind es vier. Ich hoffe, dabei bleibt es.

Ist es als Gastgeber wichtig, zu gewinnen?

Potzler: Das ist immer so eine Sache als Gastgeber. Wenn du alle Kämpfe gewinnst, ist die erste Reaktion: Na die haben sich ihre Gegner ausgesucht. Und wenn du alle Kämpfe verlierst heißt es: Was sind das denn für welche? Beides kann aber passieren. Wenn wir alle vier Kämpfe gewinnen, dann haben wir es verdient. Und wenn wir jede Paarung verlieren, soll das Publikum wenigstens sehen, dass wir alles gegeben haben.

Mit wie vielen Zuschauern rechnen Sie in der Christian-Sammet-Halle?

Potzler: Wir planen so mit 400 bis 500 Leuten, vergangenes Jahr waren es um die 300 Besucher.

Sind da auch viele Pegnitzer dabei oder bringen eher die Gastvereine ihre Kampfsport-Fans mit?

Potzler: Vergangenes Jahr war es gemischt. Ich habe schon den Eindruck, dass wir akzeptiert sind. Bei uns gibt es eine Stimmung, die man eben nur beim Kampfsport findet.

Frau Heer, waren Sie schon bei einer Pegnitzer Fight Night?

Heer: Letztes Jahr wollte ich unbedingt, konnte aber leider nicht. Das ist schon ein komisches Gefühl: Ich war noch nie dort, steige aber gleich in den Ring.

Die Pegnitzer Fight Night findet am Samstag ab 17 Uhr in der Christian-Sammet-Halle statt. Karten gibt es für 25 Euro an der Abendkasse.

Interview: MARCEL STAUDT