160.000 Euro Schaden bei Unfall auf der A9

VW-Kombi rammt nahe Hormersdorf einen 911er Porsche - vor 17 Minuten

PLECH - Auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung Nürnberg, nur etwa hundert Meter vor der Ausfahrt Hormersdorf, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zum Glück nur zwei Personen leicht verletzt wurden.

Dieser Porsche 911 wurde bei einem unverschuldeten Unfall auf der A9 Nähe Hormersdorf schwer beschädigt. © VPI Bayreuth



Dieser Porsche 911 wurde bei einem unverschuldeten Unfall auf der A9 Nähe Hormersdorf schwer beschädigt. Foto: VPI Bayreuth



Der Schaden der drei beteiligten Fahrzeuge dürfte sich jedoch nach ersten Schätzungen der Bayreuther Verkehrspolizei bei rund 160.000 Euro bewegen.

Zum Unfall kam es, als ein Fahrer eines VW Kombi aus Regensburg von der mittleren auf die linke Spur wechselte. Er übersah dabei jedoch einen Porsche 911 aus Schleswig-Holstein, der sich mit sehr hoher Geschwindigkeit ebenfalls auf der linken Spur näherte.

In Multivan gekracht

Die beiden Autos rammten sich. Dabei kam der 911er Porsche ins Schleudern und krachte mit voller Wucht in die Seite eines VW Multivan aus dem Landkreis Offenburg. Zwei Frauen in dem Multivan wurden leicht verletzt, eine Frau wurde mit dem Rettungsdienst in das Laufer Krankenhaus gebracht.

Der vom Porsche gerammte VW Multivan ist ebenfalls ein Totalschaden. © VPI Bayreuth



Der vom Porsche gerammte VW Multivan ist ebenfalls ein Totalschaden. Foto: VPI Bayreuth



Die Feuerwehr Hormersdorf kümmerte sich um auslaufende Flüssigkeiten. Die Schnaittacher Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen und konnte schnell wieder abrücken. Die Unfallfahrzeuge befanden sich direkt in der Ausfahrt Hormersdorf, so dass es zu keinen Verkehrsbehinderungen kam.

